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KSA Power Supply Calculator WorkStation для Windows

KSA Power Supply Calculator WorkStation 2.0.2.0

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Описание KSA Power Supply Calculator WorkStation 2.0.2.0Описание   Скачать KSA Power Supply Calculator WorkStation 2.0.2.0СКАЧАТЬ (296 Кб) Скриншоты KSA Power Supply Calculator WorkStation 2.0.2.0Скриншоты (2)   Статистика KSA Power Supply Calculator WorkStation 2.0.2.0Статистика   Отзывы о KSA Power Supply Calculator WorkStation 2.0.2.0Отзывы (1)  
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4.21 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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KSA Power Supply Calculator WorkStation - небольшая, но полезная утилита, позволяющая рассчитать оптимальную мощность блока питания компьютера и источника бесперебойного питания (UPS). В соответствующие окошки программы вносится информация о компонентах компьютера (видеокарта, процессор, оперативная память, жесткий диск и др.), и исходя их этих данных рассчитывается необходимая мощность блока питания.

При расчете мощности ИБП учитывается также еще потребляемая мощность монитора и дополнительного оборудования. Информационная база железа обновляется приблизительно 1-3 раза в 2 месяца.

Что нового в KSA Power Supply Calculator WorkStation 2.0.2.0?
  • Обновлена информационная база железа
KSA Power Supply Calculator WorkStation
KSA Power Supply Calculator WorkStation
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 16 379
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Управление питанием
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Отзывы о программе KSA Power Supply Calculator WorkStation

Уважаемый ;) про KSA Power Supply Calculator WorkStation 1.4.1.0 [02-10-2016]

В целом программа ничего для сборщиков ПК на тот случай, если у них не оплачен интернет.
А вообще, несмотря на "обновлённые" базы железа, данные о железе Q'13 года выпуска в программу введены НЕВЕРНО (процессоры).
Предлагаем айтишнику сайта ksa-soft.ru на странице контакты не гнушаться размещением своей электронной почты.
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