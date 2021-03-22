SimpleProgramDebugger для Windows
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 356 | Статистика
|Размер:
|60 Кб
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SimpleProgramDebugger - простая утилита для отладки системы Windows. Она подключается к выполняющимся в системе процессам или же запускает новый процесс в режиме отладки.
Эта программа может показывать выполнение загрузки и выгрузки DLL, создание потоков и процессов, выход из потоков и процессов и др. В целом, это приложение предлагает несколько важных опций для мониторинга и отладки кода, которые могут пригодиться разработчикам и продвинутым пользователям.
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