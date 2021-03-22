SimpleProgramDebugger - простая утилита для отладки системы Windows. Она подключается к выполняющимся в системе процессам или же запускает новый процесс в режиме отладки.

Эта программа может показывать выполнение загрузки и выгрузки DLL, создание потоков и процессов, выход из потоков и процессов и др. В целом, это приложение предлагает несколько важных опций для мониторинга и отладки кода, которые могут пригодиться разработчикам и продвинутым пользователям.