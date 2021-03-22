SimpleProgramDebugger для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 356 | Статистика
Размер:60 Кб
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SimpleProgramDebugger скриншот № 1
SimpleProgramDebugger скриншот № 2

SimpleProgramDebugger - простая утилита для отладки системы Windows. Она подключается к выполняющимся в системе процессам или же запускает новый процесс в режиме отладки.

Эта программа может показывать выполнение загрузки и выгрузки DLL, создание потоков и процессов, выход из потоков и процессов и др. В целом, это приложение предлагает несколько важных опций для мониторинга и отладки кода, которые могут пригодиться разработчикам и продвинутым пользователям.

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