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Desktop Info для Windows

Desktop Info 1.15

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Описание Desktop Info 1.15Описание   Скачать Desktop Info 1.15СКАЧАТЬ (928 Кб) Скриншоты Desktop Info 1.15Скриншоты (1)   Статистика Desktop Info 1.15Статистика   Отзывы о Desktop Info 1.15Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Desktop Info - небольшая утилита, отображающая информацию о компьютере и системных параметрах прямо на рабочем столе. Все данные системы обновляются в режиме реального времени. Программа потебляет совсем немного ресурсов и идеально подходит для быстрой идентификации своих параметров и мониторинга производительности. Desktop Info показывает информацию о процессоре, операционной системе, оперативной памяти, объеме жесткого диска, сетевом адаптере, IP-адресе, DHCP-сервере, DNS-сервере, WINS-сервере и другие данные.

Desktop Info
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 232
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе Desktop Info

sl про Desktop Info 1.50 [18-06-2014]

классный виджет, во многом схож с Conky в *nix системах...
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