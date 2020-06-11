VLC media player 3.0.10 для Mac
VLC media player - универсальный медиаплеер для Mac OS с открытым исходным кодом для воспроизведения различных аудио и видеоформатов, а также DVD, VCD. В возможности
5KPlayer 6.2
5KPlayer - отличный многофункциональный мультимедийный комбайн, сочетающий в себе сразу несколько инструментов: аудио/видео плеер, радио проигрыватель, конвертер,
RealPlayer SP 12.0.0.1569 для Mac
RealPlayer - один из самых популярных плееров аудио и видео файлов на данный момент. Помимо обычных аудио и видео файлов, программа может воспроизводить потоковые
Vox 2.8.2 для Mac
Vox - небольшой, бесплатный и очень простой в использовании аудиоплейер для Mac OS X, который является неплохой альтернативой iTunes. Проигрыватель умеет работать с
iTunes 12.8.0.150 для Mac
iTunes - самый популярный MP3 плеер для Mac OS с возможностями обмена музыкой с плеерами iPod, встроенным магазином для покупки музыки и массой прочих удобств.
Mac Blu-ray Player 2.10.5.1659 для Mac
Mac Blu-Ray Player - удобный Blu-Ray плеер для Mac OS X, который может с легкостью воспроизводить без потери качества Blu-ray/DVD диски, файлы и папки (папки BDMV),