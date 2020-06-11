Vox для macOS

Vox 3.3.17

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Описание Vox 3.3.17Описание   Скачать Vox 3.3.17СКАЧАТЬ (35,66 Мб) Скриншоты Vox 3.3.17Скриншоты (7)   Статистика Vox 3.3.17Статистика   Отзывы о Vox 3.3.17Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Vox - небольшой, бесплатный и очень простой в использовании аудиоплейер для Mac OS X, который является неплохой альтернативой iTunes. Проигрыватель умеет работать с огромным количеством поддерживаемых форматов (FLAC, MP3, AAC, Musepack, Monkey’s Audio, OGG Vorbis, Apple Lossless, AIFF, WAV и др.), распознает различные форматы плейлистов (PLS, M3U, XSPF, CUE), может воспроизводить аудиофайлы с разнообразных источников и многое другое.

Также к достоинствам приложения следует отнести наличие эквалайзера со встроенными пресетами, автоматическое распознавание кодировки в тегах, поддержку AirPlay и интерфейсов аудиовывода, а также поддержку интернет-радио (платная функция), фонотеки iTunes и last.fm, включая функцию скроблинга.

Что нового в Vox 3.3.17?
  • Исправлены небольшие ошибки
Vox
Vox
Vox
Vox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 720
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Vox

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Отзывов о программе Vox 3.3.17 пока нет, можете добавить...

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