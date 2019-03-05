5KPlayer - отличный многофункциональный мультимедийный комбайн, сочетающий в себе сразу несколько инструментов: аудио/видео плеер, радио проигрыватель, конвертер, стример, органайзер медиабиблиотеки.

С этой программой вы сможете легко воспроизводить аудио и видео файлы абсолютно всех современных медиаформатов:

аудио - MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, AC3, ALAC и др.

видео - MP4, MOV, M4V, MKV, FLV, AVI, WMV, AVCHD, M2TS, DVD и пр.

Кроме того, приложение отлично справляется и с проигрыванием HD видео сверхвысокого качества, такого как: 1080p, 4K, 5K, 8K или UHD (ультра HD).

Как уже отмечалось, 5KPlayer воспроизводит онлайн радио-каналы, для чего в библиотеке приложения предусмотрено огромное количество самых разнообразных и популярных подкастов на любой пользовательский вкус. Но если вы хотите добавить свой, то и это не проблема - вставьте URL-ссылку на трансляцию и наслаждайтесь любимым радио.

Нельзя не упомянуть, что в программе реализована технология потоковой передачи аудио и видео данных, называемая AirPlay. Воспользовавшись этой функцией, вы сможете передавать и получать медиаконтент с одного устройства на другое. Например, организуйте трансляцию с iPhone, iPad, IPod на компьютер или внешние динамики.

Поддерживается скачивание роликов и композиций с таких популярных ресурсов как YouTube, SoundCloud, Vevo, Vimeo, Dailymotion и многих-многих других (полный список есть на сайте разработчика).

В добавок ко всему перечисленному, 5KPlayer поможет еще упорядочить медиабиблиотеку. Раздел Library позволяет сортировать и распределять по категориям все ваши видео и аудио материалы, которые потом можно будет быстро найти.