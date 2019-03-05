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5KPlayer 5.6 для Mac
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5KPlayer - отличный многофункциональный мультимедийный комбайн, сочетающий в себе сразу несколько инструментов: аудио/видео плеер, радио проигрыватель, конвертер, стример, органайзер медиабиблиотеки.
С этой программой вы сможете легко воспроизводить аудио и видео файлы абсолютно всех современных медиаформатов:
- аудио - MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, AC3, ALAC и др.
- видео - MP4, MOV, M4V, MKV, FLV, AVI, WMV, AVCHD, M2TS, DVD и пр.
Кроме того, приложение отлично справляется и с проигрыванием HD видео сверхвысокого качества, такого как: 1080p, 4K, 5K, 8K или UHD (ультра HD).
Как уже отмечалось, 5KPlayer воспроизводит онлайн радио-каналы, для чего в библиотеке приложения предусмотрено огромное количество самых разнообразных и популярных подкастов на любой пользовательский вкус. Но если вы хотите добавить свой, то и это не проблема - вставьте URL-ссылку на трансляцию и наслаждайтесь любимым радио.
Нельзя не упомянуть, что в программе реализована технология потоковой передачи аудио и видео данных, называемая AirPlay. Воспользовавшись этой функцией, вы сможете передавать и получать медиаконтент с одного устройства на другое. Например, организуйте трансляцию с iPhone, iPad, IPod на компьютер или внешние динамики.
Поддерживается скачивание роликов и композиций с таких популярных ресурсов как YouTube, SoundCloud, Vevo, Vimeo, Dailymotion и многих-многих других (полный список есть на сайте разработчика).
В добавок ко всему перечисленному, 5KPlayer поможет еще упорядочить медиабиблиотеку. Раздел Library позволяет сортировать и распределять по категориям все ваши видео и аудио материалы, которые потом можно будет быстро найти.
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|Что нового в 5KPlayer 5.6 для Mac?
- Добавлена потоковая передача мультимедиа DLNA, превратите свой Mac в DLNA-сервер / контроллер / визуализатор
- Добавлено 7 опций скорости воспроизведения (2x / 1.5x / 1.2x / 1x / 0.8x / 0.7x / 0.5x)
- Добавлен режим аудиоканала (Stereo, RStereo, Left, Right, Dolbys)
- Добавлены опции для изменения ассоциации видео / аудио файлов
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