SMSCenter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.22.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AMS Logic
|Категория:
|Рассылка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46.82 Мб
|СКАЧАТЬ
SMSCenter — инструмент для массовой отправки сообщений через WhatsApp без настройки API или интеграции с внешними сервисами. Помогает быстро и эффективно доставлять однотипные сообщения множеству контактов. Программа будет полезна для бизнес-коммуникаций и организационных задач, где нужна автоматизация процесса отправки уведомлений и напоминаний. SMSCenter не требует технических знаний, отправка сообщений осуществляется через веб-клиент или десктопное приложение WhatsApp.
Работа основана на использовании файлов формата .xlsx, в которых указываются необходимые данные: список получателей, их имена и номера телефонов. На основе этих данных создаются шаблоны сообщений, которые при необходиомсти можно индивидуализирововать. Сообщения отправляются с указанной пользователем частотой, достаточно импортировать подготовленный файл, выбрать шаблон и инициировать отправку.
Список основных возможностей SMSCenter:
- Помогает организовать массовую отправку сообщений через WhatsApp без использования API.
- Работает с файлами .xlsx, в которых содержит имена и номера телефонов контактов.
- Предусмотрена возможность фильтрации получателей по заданным параметрам.
- Поддерживает текстовые шаблоны и персонализированные сообщения.
- Позволяет настраивать интервалы между отправкой сообщений (по умолчанию — 10 секунд).
- Отправляет сообщения через веб-клиент или десктопное приложение WhatsApp.
- Не требует специальных знаний в области программирования или системной интеграции
FillDocuments 3.2.3 (от 15.11.2018)
FillDocuments - надстройка, которая предназначена для формирования (подготовки) документов по...
MaxBulk Mailer - удобный почтовый клиент для массовой рассылки писем, позволяющий быстро...
AMS Enterprise 2.99.15 (build 2032)
AMS Enterprise - мощнейшая программа для массовой e-mail рассылки. Весь необходимый функционал для подготовки и проведения рассылок...
NI Mail Agent - программа для массовой рассылки почты с поддержкой socks-прокси и шаблонов...
Удалите несуществующие email адреса для повышения доверия почтовых серверов к вашим...
SendingMail - программа для анонимной отправки сообщений на электронную почту...
Отзывы о программе SMSCenter
Admin
Отзывов о программе SMSCenter 1.0.22.22 пока нет, можете добавить...