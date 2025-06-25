SMSCenter для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.22.22 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Рассылка
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Размер:46.82 Мб
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SMSCenter скриншот № 1

SMSCenter — инструмент для массовой отправки сообщений через WhatsApp без настройки API или интеграции с внешними сервисами. Помогает быстро и эффективно доставлять однотипные сообщения множеству контактов. Программа будет полезна для бизнес-коммуникаций и организационных задач, где нужна автоматизация процесса отправки уведомлений и напоминаний. SMSCenter не требует технических знаний, отправка сообщений осуществляется через веб-клиент или десктопное приложение WhatsApp.

Работа основана на использовании файлов формата .xlsx, в которых указываются необходимые данные: список получателей, их имена и номера телефонов. На основе этих данных создаются шаблоны сообщений, которые при необходиомсти можно индивидуализирововать. Сообщения отправляются с указанной пользователем частотой,  достаточно импортировать подготовленный файл, выбрать шаблон и инициировать отправку.

Список основных возможностей SMSCenter:

  • Помогает организовать массовую отправку сообщений через WhatsApp без использования API.
  • Работает с файлами .xlsx, в которых содержит имена и номера телефонов контактов.
  • Предусмотрена возможность фильтрации получателей по заданным параметрам.
  • Поддерживает текстовые шаблоны и персонализированные сообщения.
  • Позволяет настраивать интервалы между отправкой сообщений (по умолчанию — 10 секунд).
  • Отправляет сообщения через веб-клиент или десктопное приложение WhatsApp.
  • Не требует специальных знаний в области программирования или системной интеграции
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