SMSCenter — инструмент для массовой отправки сообщений через WhatsApp без настройки API или интеграции с внешними сервисами. Помогает быстро и эффективно доставлять однотипные сообщения множеству контактов. Программа будет полезна для бизнес-коммуникаций и организационных задач, где нужна автоматизация процесса отправки уведомлений и напоминаний. SMSCenter не требует технических знаний, отправка сообщений осуществляется через веб-клиент или десктопное приложение WhatsApp.

Работа основана на использовании файлов формата .xlsx, в которых указываются необходимые данные: список получателей, их имена и номера телефонов. На основе этих данных создаются шаблоны сообщений, которые при необходиомсти можно индивидуализирововать. Сообщения отправляются с указанной пользователем частотой, достаточно импортировать подготовленный файл, выбрать шаблон и инициировать отправку.

Список основных возможностей SMSCenter: