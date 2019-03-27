EveryLang для Windows

EveryLang 4.1.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание EveryLang 4.1.1Описание   Скачать EveryLang 4.1.1СКАЧАТЬ (14,31 Мб) Скриншоты EveryLang 4.1.1Скриншоты (8)   Статистика EveryLang 4.1.1Статистика   Отзывы о EveryLang 4.1.1Отзывы (10)  
Оцените программу!
4.80 из 5, всего оценок - 45
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

EveryLang - удобная и совершенно бесплатная утилита для перевода текстов на более чем 30 различных языков. Это приложение отлично интегрируется в любые программы и осуществляет заданный перевод с помощью сервисов Google, Microsoft и Яндекс, автоматически определяя язык оригинала.

Так, перевод может выполнен в браузере, в различных офисных документах, PDF-файлах и т.д. Для получения перевода нет необходимости копировать и куда-то переносить фрагмент текста, а нужно всего лишь выделить заданный кусок текста и нажать два раза на Ctrl. При этом программа обладает настолько понятным и простым интерфейсом, что его за несколько минут освоит даже абсолютный новичок.

Помимо основной функции перевода текста, EveryLang также способен проверить орфографическое правописание для русского, украинского и английского языков благодаря сервису Яндекс Спеллер. Для этого следует выделить определенную часть текста и нажать Ctrl+F7.

Кстати, сочетания клавиш в программе изменяются на любое другое, которое удобно пользователю. В целом, действительно полезное приложение, которое значительно облегчает работу с текстами на иностранных языках.

Что нового в EveryLang 4.1.1?
  • Исправление критической ошибки при открытии настроек
EveryLang
EveryLang
EveryLang
EveryLang
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 763
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики - другое
ТОП-сегодня раздела "Переводчики"
 

QTranslate 6.7.2

QTranslate - небольшая бесплатная программа, которая переводит текст на различные языки используя онлайн сервисы

Resource Tuner 2.10

Resource Tuner - Программа позволит Вам русифицировать многие из Ваших любимых Windows-программ, не будучи при этом программистом

TranslateIt! 8.1 build 3

TranslateIt! - программа представляет собой контекстный англо-русский и русско-английский переводчик работающий в любых приложениях Windows... Рекомендуем

XETRANSLATOR 3.9

XETRANSLATOR - бесплатный оффлайновый переводчик любых текстовых документов, начиная от отдельных слов и фраз и заканчивая целыми текстами для получения связного

ABBYY Lingvo x6

ABBYY Lingvo - включает более 105 общелексических и 115 тематических словарей для перевода 20 языков

Pragma 6.0.101.71

Pragma - отличный компьютерный переводчик, который предлагает пользователю самые передовые технологии в сфере машинного перевода. Приложение поддерживает восемь

скачать Adguard

Отзывы о программе EveryLang

Gira про EveryLang 3.3.0 [13-11-2018]

Отличная альтернатива шпинскому Punto Switcher. При установке, и в процессе НИКТО НЕ ЛЕЗЕТ В КОМП, НИКТО НЕ ШПИОНИТ ИТД. Благодарность разработчикам.
| | Ответить

сансара про EveryLang 3.3.0 [02-11-2018]

в платной версии какие дополнительные функции?
| 1 | Ответить

Яйценос про EveryLang 3.2.0 [11-10-2018]

А есть официальный сайт программы? Было очень хорошо записать и выложить видео на ютюбе о полном функционале и настройках программы. Сама по себе программа очень нравится. особенно то что она портабл версия. Но не все в ней понятно. Видео объясняющее от и до было бы кстати, купил бы при таком раскладе с удовольствием, а так извините только кряк. Хотя мне вполне хватает и обычных функций без про. Но порой выбешивает тем что я не могу ее нормально грамотно настроить и она живет своей жизнью.
| 2 | Ответить

Тимур Г. про EveryLang 2.18.6 [17-05-2018]

Для бесплатной программы, в своем роде Everylang имеет весь нужный функционал. Попробовал функции платной версии, больше всего понравилась функция арифметических расчётов в самом текстовом поле, это что-то новенькое )

Ну и среди аналогичного ПО её выделяет возможность перевода через translate.google. Думаю даже с бесплатным функционалом это лучшее предложение.
| | Ответить

Алексей про EveryLang 2.18.2 [23-11-2017]

Отвратительная программа. Пишу это как ее пользователь а не как засланный казачек как предыдущие "отзыватели". Незнаю что там суперудобный дополнительный список функций но вот основной работает паскуднейшим способом: так например если слова в словаре не нашлось и егшо надо "перекллючить" автоматически то после нажатия нужной кнопки перевод не всегда срабатывает. В итоге приходиться выделять слово в ручную и переводить его принудительно. Но и тут не тут то было - после нажатия комбинации клавиш проходит 3-5 секунд, за которвые я успеваю решитьчто оно не планирует срабатыввать и успеваю набрать слово заново, и - ву-а-ля - имеем два одинаковых слова одно из которых теперь еще надо и удалить. Нахрен такую программу, быстрее самому переключаться чем наблюдать как это горесофтвэ тупит. Как не люблю я продукты Яндекса но похоже придеться вернуться к Пунтосвитчеру (
| | Ответить

Kirik в ответ Алексей про EveryLang 3.3.0 [15-11-2018]

SOGLASEN 100%
| | Ответить

Читать все отзывы (10) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 