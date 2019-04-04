Soft4Boost Secure Eraser для Windows

Soft4Boost Secure Eraser 5.3.9.127

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost Secure Eraser 5.3.9.127Описание   Скачать Soft4Boost Secure Eraser 5.3.9.127СКАЧАТЬ (11,84 Мб) Скриншоты Soft4Boost Secure Eraser 5.3.9.127Скриншоты (1)   Статистика Soft4Boost Secure Eraser 5.3.9.127Статистика   Отзывы о Soft4Boost Secure Eraser 5.3.9.127Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4Boost Secure Eraser - утилита для безвозвратного удаления с компьютера файлов, папок и других данных. Работая за ПК, пользователь так или иначе сталкивается с необходимостью сохранения от посторонних глаз какой-либо конфиденциальной информации. При удалении таких важных файлов из корзины считается, что уже никто не сможет ими воспользоваться. Однако есть ряд программ и приложений, способных восстановить и такие данные.

С помощью данной утилиты вся информация будет удалена без возможности ее восстановления любым способом, и таким образом можно быть спокойным за доступ к секретным документам. Инструмент содержит несколько методов очистки данных: от быстрой перезаписи (1 проход) до метода Питера-Гутмана (35 проходов). Естественно, чем больше проходов, тем качественнее удаление. Работать с программой очень просто, сначала выбираются нужные файлы или целые папки, затем устанавливается метод удаления и нажимается кнопка "Старт".

Soft4Boost Secure Eraser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 292
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - другое
ТОП-сегодня раздела "Защита данных"
 

DisableWinTracking 3.2.3

DisableWinTracking - небольшая программка с открытым исходным кодом для отключения некоторых шпионских модулей в Windows 10. Защитит вашу конфиденциальность путем

XSpider 7.8

XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях

Anvide Seal Folder 5.30

Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок

Active Password Changer 9.0.1

Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует

X-Proxy 6.2.0.3

X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации

Folder Lock 7.7.9

Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и

скачать Adguard

Отзывы о программе Soft4Boost Secure Eraser

Admin

Отзывов о программе Soft4Boost Secure Eraser 5.3.9.127 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 