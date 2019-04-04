Soft4Boost Secure Eraser - утилита для безвозвратного удаления с компьютера файлов, папок и других данных. Работая за ПК, пользователь так или иначе сталкивается с необходимостью сохранения от посторонних глаз какой-либо конфиденциальной информации. При удалении таких важных файлов из корзины считается, что уже никто не сможет ими воспользоваться. Однако есть ряд программ и приложений, способных восстановить и такие данные.

С помощью данной утилиты вся информация будет удалена без возможности ее восстановления любым способом, и таким образом можно быть спокойным за доступ к секретным документам. Инструмент содержит несколько методов очистки данных: от быстрой перезаписи (1 проход) до метода Питера-Гутмана (35 проходов). Естественно, чем больше проходов, тем качественнее удаление. Работать с программой очень просто, сначала выбираются нужные файлы или целые папки, затем устанавливается метод удаления и нажимается кнопка "Старт".