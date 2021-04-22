Программы для Android » Образование » Словари » Разговорник английского (США) 2.5.10

Разговорник английского (США) для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 256 | Статистика
Размер:35,53 Мб
СКАЧАТЬ
Разговорник английского (США) скриншот № 1
Разговорник английского (США) скриншот № 2
Разговорник английского (США) скриншот № 3
Разговорник английского (США) скриншот № 4

Разговорник английского (США) - приложение для Android, которое представляет собой разговорник на американском английском языке и содержит более 3500 слов и наиболее популярных и произносимых путешественниками фраз.

Программа поможет вам при общении с местными жителями в любой ситуации, например, если потребуется сделать заказ в ресторане, спросить, как пройти или проехать куда-либо. Все фразы и слова для удобства использования разбиты по категориям. Наиболее употребляемые фразы можно добавить в избранное.

Для работы приложения не требуется Интернет-соединение.

ТОП-сегодня раздела "Словари"
 

скачать Англо-русский словарьАнгло-русский словарь 2.101

Англо-русский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...

скачать Русско-итальянский словарьРусско-итальянский словарь 2.96

Русско-итальянский словарь – скачайте базу данных один раз и пользуйтесь бесплатным...

скачать Словарь Dict EN-RUСловарь Dict EN-RU 1.2.0.13

Cловарь Dict EN-RU - Англо-русский и Русско-английский словарь с оффлайн базой, благодаря чему...

скачать Переводчик Speak & TranslateПереводчик Speak & Translate 2.5.0.17

Переводчик Speak & Translate – синхронный переводчик на все случаи жизни всегда с вами....

скачать iTranslateiTranslate 5.6.5

С помощью iTranslate вы сможете переводить текст или веб-сайты, прослушивать переведенные...

скачать Учим НемецкийУчим Немецкий 2.11

Учим Немецкий - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении немецкого языка. Программа предлагает более 6000 слов...

Отзывы о программе Разговорник английского (США)

Admin

Отзывов о программе Разговорник английского (США) 2.5.10 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв