Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов, с помощью которой можно быстро и эффективно проверить любой текст на уникальность. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить оригинальность статьи в процентном соотношении. Показывает неуникальные фразы, выделив их разными цветами и позволяет тут же отредактировать их и отправить текст на повторную проверку.

Возможности Etxt Антиплагиат:

  • поиск совпадений по Яндексу, Google, Bing, Mail, Nigma, Qip, Poisk, Genon;
  • нахождение и выделение неуникальных фрагментов текста непосредственно на воссозданной копии веб-страницы;
  • выделение неуникальных фрагментов различными цветами в соответствии с процентным соотношением совпадений;
  • создание подробных отчетов проверки уникальности контента с возможностью настройки различных параметров поиска - числа выборок из текста, количества слов в шингле и пр.;
  • пакетная проверка всех файлов из папки и на основе списка адресов из файла;
  • проверка на уникальность всех страниц сайта, выдавая при этом подробный отчет по сайту;
  • распознавание капчи (для Yandex, Nigma и Mail) с помощью сервиса Antigate;
  • сортировка файлов в указанной папке по уникальности;
  • ведение истории проверок.
Dolynna Galina про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [02-08-2022]

Здравствуйте
Почему на макбуках не работает программа?
5 | 5 | Ответить

Алина в ответ Dolynna Galina про Etxt Антиплагиат 4.107.0.0 для Mac [13-10-2022]

Добрый день. Вы не решили проблему почему не работает программа на Мак?
5 | 8 | Ответить

Наталия про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [22-07-2019]

на маке не распознает текст
6 | 14 | Ответить

Александр про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [21-06-2019]

Скачал, на маке мохаве работает.
6 | 9 | Ответить

Ilja про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [26-03-2019]

Mac OS – самая удобряя ОС, после него, только Linux
6 | 6 | Ответить

Admin в ответ Ilja про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [30-11-2019]

Уж точно надежнее Винды!
7 | 8 | Ответить

Юлия про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [07-10-2018]

на маке не работает!
6 | 9 | Ответить

