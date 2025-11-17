Etxt Антиплагиат для macOS
3.54/5 голосов - 24
Бесплатная
4.151.0.0 для Mac
macOS 10.x
Русский
ООО "Инет-Трейд"
Поиск информации - другое
1 / 15 073
26.36 Мб
Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов, с помощью которой можно быстро и эффективно проверить любой текст на уникальность. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить оригинальность статьи в процентном соотношении. Показывает неуникальные фразы, выделив их разными цветами и позволяет тут же отредактировать их и отправить текст на повторную проверку.
Возможности Etxt Антиплагиат:
- поиск совпадений по Яндексу, Google, Bing, Mail, Nigma, Qip, Poisk, Genon;
- нахождение и выделение неуникальных фрагментов текста непосредственно на воссозданной копии веб-страницы;
- выделение неуникальных фрагментов различными цветами в соответствии с процентным соотношением совпадений;
- создание подробных отчетов проверки уникальности контента с возможностью настройки различных параметров поиска - числа выборок из текста, количества слов в шингле и пр.;
- пакетная проверка всех файлов из папки и на основе списка адресов из файла;
- проверка на уникальность всех страниц сайта, выдавая при этом подробный отчет по сайту;
- распознавание капчи (для Yandex, Nigma и Mail) с помощью сервиса Antigate;
- сортировка файлов в указанной папке по уникальности;
- ведение истории проверок.
Отзывы о программе Etxt Антиплагиат
Dolynna Galina про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [02-08-2022]
Здравствуйте
Почему на макбуках не работает программа?
5 | 5 | Ответить
Алина в ответ Dolynna Galina про Etxt Антиплагиат 4.107.0.0 для Mac [13-10-2022]
Добрый день. Вы не решили проблему почему не работает программа на Мак?
5 | 8 | Ответить
Наталия про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [22-07-2019]
Александр про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [21-06-2019]
Ilja про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [26-03-2019]
Mac OS – самая удобряя ОС, после него, только Linux
6 | 6 | Ответить
Admin в ответ Ilja про Etxt Антиплагиат 4.55.0.0 для Mac [30-11-2019]