Battery HD

Ночные часы 4.1.0 для Android
Ночные часы – при подключении зарядного устройства к девайсу, на дисплее появляются ночные часы с указанием времени, даты и состояния батареи. Приложение также
DU Speed Booster 3.0.2 для Android
DU Speed Booster – оптимизация работы вашего устройства и антивирус в одном приложении. Ускоряет работу девайса, удаляет ненужные файлы, позволяет включить «игровой
AVG Cleaner 4.12.0 для Android
AVG Cleaner – известный разработчик антивирусов предлагает попробовать утилиту для очистки системы с менеджером задач. Программа распознает ненужные файлы в системе,
Avast Battery Saver 2.8.3 для Android
Avast Battery Saver – сохранит заряд батареи и продлит время автономной работы вашего Android-устройства. Разработчики обещают, что у пользователей будет возможность
Говорящая батарея 3.2 для Android
Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень заряда батареи. В настройках приложения можно выставить, при каких условиях
DU Battery Saver 4.8.4.1 для Android
DU Battery Saver – приложение управляет энергосбережением устройства и может повысить время автономной работы до 50%. Встроенные режимы управления помогут быстро и