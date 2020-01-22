Battery HD для Android

Battery HD 1.69.02 для Android

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Описание Battery HD 1.69.02 для AndroidОписание   Скачать Battery HD 1.69.02 для AndroidСКАЧАТЬ (16,93 Мб) Скриншоты Battery HD 1.69.02 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Battery HD 1.69.02 для AndroidСтатистика   Отзывы о Battery HD 1.69.02 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Battery HD - симпатичная и в то же время функциональная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно узнать уровень заряда батареи, а также определить сколько времени при таком уровне заряда вы сможете смотреть видео, слушать музыку, разговаривать по телефону или серфить в Интернете.

Приложение предоставляет информативные графики, отображающие загрузку, температуру и напряжение аккумулятора, а также дает возможность изменять цветовую гамму значка батареи.

Присутствует возможность откалибровать устройство для получения более точных результатов. Имеется система звуковых оповещений.

Battery HD
Battery HD
Battery HD
Battery HD
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 940
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи
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Отзывы о программе Battery HD

Юрий про Battery HD 1.43 для Android [26-10-2014]

Поставил - утром меньше 8%, снёс на фиг !
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