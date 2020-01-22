Battery HD - симпатичная и в то же время функциональная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно узнать уровень заряда батареи, а также определить сколько времени при таком уровне заряда вы сможете смотреть видео, слушать музыку, разговаривать по телефону или серфить в Интернете.

Приложение предоставляет информативные графики, отображающие загрузку, температуру и напряжение аккумулятора, а также дает возможность изменять цветовую гамму значка батареи.

Присутствует возможность откалибровать устройство для получения более точных результатов. Имеется система звуковых оповещений.