Shazam для Android

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Оценка: 4.11/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.29.0-210603 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 16 853 | Статистика
Размер:23,7 Мб
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Shazam скриншот № 4

Shazam - отличное приложение для определения звучащей музыки или показываемой телепередачи. Когда рядом с вами или на вашем устройстве проигрывается какой-то медиаконтент и хочется узнать о нем дополнительную информацию, то просто коснитесь значка Shazam - всего через несколько секунд сможете увидеть и название песни, и исполнителя, и название альбома, и жанр, и много-много другой полезной информации.

В приложении есть функция автоматического распознавания Авто Shazam, которая позволит узнавать о всех музыкальных новинках мира, получать новости о любимых артистах, а также продолжать распознавать медиа, даже если выйти из программы. После определения аудиофайла есть возможность скачать его на свое устройство через iTunes, посмотреть видеоклип на YouTube (если таковой имеется), поделиться находкой с друзьями через Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+, прослушать композицию полностью на Rdio или Deezer и др.

В закладке Pulse в режиме реального времени отображаются топ-чарты композиций, которые наиболее востребованы на сервисе в текущий момент, а в закладке Explore вы увидите наиболее популярные шоу. В общем, используя Shazam, не пропустите ни одной интересной новости мира музыки, а также сможете легко найти и определить любую понравившуюся композицию.

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Отзывы о программе Shazam

Love J2Me про Shazam 8.4.1-180315 для Android [04-03-2020]

Очень нужная прога. Еще со времен symbian юзаю. Практически все треки разпознает за пару секунд. Мне нрав) часто с софтпортала качаю, удобный сайт.
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manvel про Shazam 4.8.3-14073109-1f9bea9 для Android [22-08-2014]

у меня есть на смартфон е Она \♥нужная вещ!!!// //
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