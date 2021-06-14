Shazam - отличное приложение для определения звучащей музыки или показываемой телепередачи. Когда рядом с вами или на вашем устройстве проигрывается какой-то медиаконтент и хочется узнать о нем дополнительную информацию, то просто коснитесь значка Shazam - всего через несколько секунд сможете увидеть и название песни, и исполнителя, и название альбома, и жанр, и много-много другой полезной информации.

В приложении есть функция автоматического распознавания Авто Shazam, которая позволит узнавать о всех музыкальных новинках мира, получать новости о любимых артистах, а также продолжать распознавать медиа, даже если выйти из программы. После определения аудиофайла есть возможность скачать его на свое устройство через iTunes, посмотреть видеоклип на YouTube (если таковой имеется), поделиться находкой с друзьями через Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+, прослушать композицию полностью на Rdio или Deezer и др.

В закладке Pulse в режиме реального времени отображаются топ-чарты композиций, которые наиболее востребованы на сервисе в текущий момент, а в закладке Explore вы увидите наиболее популярные шоу. В общем, используя Shazam, не пропустите ни одной интересной новости мира музыки, а также сможете легко найти и определить любую понравившуюся композицию.