Instagram 81.0 для iPhone
Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном
Car Camera DVR Lite 1.2.12 для iPhone
Car Camera DVR (Автомобильный видеорегистратор) - приложение, которое превратит Ваш iPhone в удобный и функциональный видеорегистратор
OsmAnd DVR 3.40 для iPhone, iPad
OsmAnd DVR - автомобильный видеорегистратор для iOS-устройств с расширенной поддержкой дорожных карт
YouTube 14.06 для iPhone, iPad
YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира
RoadAR 1.0.9 для iPhone, iPad
RoadAR - полезное приложение для всех автовладельцев, которое заменит сторонний видеорегистратор и станет хорошим помощником в дороге
OneTap Movies 5.4.2 для iPhone, iPad, iPod
OneTap Movies - определяет ваше местоположение через GPS датчик и выдает информацию о том, какие фильмы в ближайшие минуты будут идти в самых ближайших от вас