Разговорник для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bravolol
|Категории:
|Словари - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 196 | Статистика
|Размер:
|53,21 Мб
|СКАЧАТЬ
Разговорник - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на английском, французском, испанском, немецком, итальянском, китайском, японском и корейском языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух.
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Строитель соц жилья про Разговорник 8.3.0 для Android [14-01-2015]