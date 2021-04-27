Разговорник - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на английском, французском, испанском, немецком, итальянском, китайском, японском и корейском языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух.