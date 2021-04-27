Разговорник для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 196 | Статистика
Размер:53,21 Мб
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Разговорник - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на английском, французском, испанском, немецком, итальянском, китайском, японском и корейском языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух.

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Отзывы о программе Разговорник

Строитель соц жилья про Разговорник 8.3.0 для Android [14-01-2015]

Супер полезный разговорник.
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