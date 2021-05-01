Изучайте английский язык для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bravolol
|Категории:
|Словари - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 151 | Статистика
|Размер:
|24,97 Мб
|СКАЧАТЬ
Изучайте английский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на английском языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух. Присутствует возможность записывать и сравнивать произношение слов, сохранять наиболее часто употребляемые фразы в Избранном, осуществлять поиск фраз по ключевым словам и пр.
Разговорник вьетнамского языка 2.5.05
Разговорник вьетнамского языка - приложение для Android, которое представляет собой...
Разговорник испанского языка 2.5.05
Разговорник испанского языка - приложение для Android, которое представляет собой...
Изучайте японский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...
Англо-русский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...
Русско-испанский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...
Русско-итальянский словарь 2.96
Русско-итальянский словарь – скачайте базу данных один раз и пользуйтесь бесплатным...
Отзывы о программе Изучайте английский язык
Admin
Отзывов о программе Изучайте английский язык 15.0.0 пока нет, можете добавить...