Изучайте немецкий язык для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|14.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bravolol
|Категории:
|Словари - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 368 | Статистика
|Размер:
|20,86 Мб
|СКАЧАТЬ
Изучайте немецкий язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на немецком языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух. Присутствует возможность записывать и сравнивать произношение слов, сохранять наиболее часто употребляемые фразы в Избранном, осуществлять поиск фраз по ключевым словам и пр.
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