Шахматы! для iOS
|Оценка:
|3.08/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UAB Target Works
|Категория:
|Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 140 | Статистика
|Размер:
|63.6 Мб
Шахматы! - одна из версий популярной и увлекательной настольной игры. Как обычно, здесь нужно проявить стратегическую мудрость и выдержку, грамотно расположив свои фигуры на игровом поле и поставив мат королю соперника. Шахматы! позволяет играть как с компьютером, где Вы сами определяете уровень сложности (от 1 до 8), так и с друзьями на одном устройстве. Если по какой-то причине сделан неправильный ход, то он может быть отменен. Также стоит отметить хорошую и качественную анимацию шахмат, классический интерфейс отображения игрового поля и необычное звуковое сопровождение. Играйте в Шахматы!, развивайте свои навыки и получайте удовольствие от грамотно разыгранных комбинаций.
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