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Шахматы! для iOS

Описание
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Оценка: 3.08/5 голосов - 14
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 140 | Статистика
Размер:63.6 Мб
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Шахматы! скриншот № 2
Шахматы! скриншот № 3
Шахматы! скриншот № 4

Шахматы! - одна из версий популярной и увлекательной настольной игры. Как обычно, здесь нужно проявить стратегическую мудрость и выдержку, грамотно расположив свои фигуры на игровом поле и поставив мат королю соперника. Шахматы! позволяет играть как с компьютером, где Вы сами определяете уровень сложности (от 1 до 8), так и с друзьями на одном устройстве. Если по какой-то причине сделан неправильный ход, то он может быть отменен. Также стоит отметить хорошую и качественную анимацию шахмат, классический интерфейс отображения игрового поля и необычное звуковое сопровождение. Играйте в Шахматы!, развивайте свои навыки и получайте удовольствие от грамотно разыгранных комбинаций.

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