Шахматы! - одна из версий популярной и увлекательной настольной игры. Как обычно, здесь нужно проявить стратегическую мудрость и выдержку, грамотно расположив свои фигуры на игровом поле и поставив мат королю соперника. Шахматы! позволяет играть как с компьютером, где Вы сами определяете уровень сложности (от 1 до 8), так и с друзьями на одном устройстве. Если по какой-то причине сделан неправильный ход, то он может быть отменен. Также стоит отметить хорошую и качественную анимацию шахмат, классический интерфейс отображения игрового поля и необычное звуковое сопровождение. Играйте в Шахматы!, развивайте свои навыки и получайте удовольствие от грамотно разыгранных комбинаций.