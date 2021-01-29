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Chess Free для iOS

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.87 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 409 | Статистика
Размер:120.3 Мб
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Chess Free - отличное приложение для игры в шахматы, благодаря которому можно проверить свои игровые навыки как против друзей, так и против AI.

К достоинствам приложения можно отнести ряд особенностей, среди которых:

  • Великолепная графика и захватывающие звуковые эффекты.
  • Настраиваемые имена игроков и отслеживание прогресса.
  • Продвинутый AI с настраиваемым уровнем сложности.
  • Вращение доски в режиме игры с двумя игроками.
  • Функция отмены хода.
  • Автоматическое сохранение при входящем телефонном звонке или выходе из приложения.
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