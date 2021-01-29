Chess Free для iOS
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.87 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Optime Software
|Категория:
|Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 409 | Статистика
|Размер:
|120.3 Мб
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Chess Free - отличное приложение для игры в шахматы, благодаря которому можно проверить свои игровые навыки как против друзей, так и против AI.
К достоинствам приложения можно отнести ряд особенностей, среди которых:
- Великолепная графика и захватывающие звуковые эффекты.
- Настраиваемые имена игроков и отслеживание прогресса.
- Продвинутый AI с настраиваемым уровнем сложности.
- Вращение доски в режиме игры с двумя игроками.
- Функция отмены хода.
- Автоматическое сохранение при входящем телефонном звонке или выходе из приложения.
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