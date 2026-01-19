Datacol для Windows
Datacol - программа, которая позволяет автоматически собирать данные практически с любых сайтов.
Полученные данные могут:
- экспортироваться в различные файловые форматы, в том числе CSV, Excel, TXT;
- публиковаться в интернет магазины на базе Webasyst, Magento, Opencart, PrestaShop, osCommerce, Virtuemart и других движков;
- публиковаться на сайты, созданные на WordPress, Joomla, DLE и других CMS;
- сохраняться в базы данных, такие как MySQL, MSSQL, SQLite и другие.
Отзывы о программе Datacol
rrakhmedov про Datacol 7.341 [16-04-2025]
Добрый день!
Заказывали дважды парсинг сайтов. В первый раз Амазон, худо-бедно все сделали. Во второй раз Ламоду и тут началось...
Значит, парсинг 1 сайта у них занял полтора месяца. В итоге парсер, внимание, не работает. Выдает пустые значение! На вопрос, что это такое, почему он не работает - отвечают, что условия верстки видите ли поменялись нужно 35-70 долларов за поддержку. То есть еще раз. Парсер не отработал даже один раз! Что за безобразие. Причем изначально такое не оговаривалось.
Короче говоря, выводы делайте сами. В итоге потратили около 40-50 тысяч впустую. Не пользуйтесь сервисом
| | Ответить
Ринат про Datacol 5.56 [02-06-2022]
Пользуюсь программой более 8 мес. За это время заказал три настройки для парсинга базы резюме. Каждая настройка справилась со своими задачами. Двумя продолжаю до сих пор пользоваться и планирую еще долгое время. Программа проста и удобная в пользование, оставляешь на ночь -утром тебе готовый результат в таблице эксель. Появились новые идеи поэтому буду еще обращаться за новыми настройками. Ребята 5 дней в неделе на связи и реально помогают в затруднительных моментах. Без этой программы я бы и браться не стал за новые проекты. Спасибо, всей команде. Желаю успехов и только процветания в вашему делу.
5 | 7 | Ответить
Влад про Datacol 5.56 [29-11-2018]
Внимание! они обманывают и тупо зарабатывают деньги не делая при этом не чего! Заказывал в Datacol парсинг сайт, по переписке мне сразу написали что дословно "Мы делаем парсинг и генерируем файл"
я сказал хорошо давайте сделаем, дал им сайт донор где было 5000 товаров и написал какие именно элементы нужно спарсить, на что они мне сказали - без проблем все сделаем, только вначале нужно заплатить. Они сказали что все действия после оплаты, стоит это 25$ - вроде небольшие деньги. Как только я заплатил, мне написали что не знают как парсить данный мною сайт и им нужен пример, я предоставил им пример, на что мне сказали что они сделают а смогу ли я это выгрузить на сайт или нет они не знаю + нужно купить их программу что бы она начала парсить, на что я сказал, что вы же писали что вы сами спарсите, нормального ответа не последовало. После прислали фаил на 300 товаров а не на 5000 как было оговорено в начале. Я спросил почему так мало, на что мне ответили, что больше не могут. дальше покупайте программу и делайте парсинг сами, я спросил - за что я заплатил деньги, мне сказали что они анализируют сайт. Когда я попросил вернуть деньги, мне сказали деньги не возвращаем, работа сделана, пока! Почитал отзывы, и оказываются что они кидают всех, а в отзывах где стоит 5 звезд - видно что они же и писали. Есть много других парсеров которые реально делают! Эти кидают 100%. Деньги не вернули, отвечать на сообщения перестали!
10 | 8 | Ответить
dimakarp про Datacol 5.56 [23-06-2015]
А мне Datacol совсем не понравился. Сейчас пользуюсь отличной программой StandartHarvester. Никаких проблем не возникает, я доволен. Главный плюс этой программы в том, что она не только собирает базы, но и определяет регионы и сферы деятельности сайтов - очень удобная и полезная функция.
6 | 13 | Ответить
kurash про Datacol 5.56 [10-06-2015]
Уже давно работаю в Datacol, как по мне - это незаменимая программа для парсинга! Если у вас есть сомнения нужен ли вам парсер, посчитайте, сколько вы сэкономите денег, если вместо заказа парсеров под каждую задачу один раз купите Datacol. Если разберетесь в функционале, сможете создавать парсера для любых своих задач. Еще хочу сказать отдельное спасибо разработчикам за поддержку и постоянное развитие парсера!
7 | 7 | Ответить