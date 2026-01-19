Отзывы о программе Datacol

Добрый день! Заказывали дважды парсинг сайтов. В первый раз Амазон, худо-бедно все сделали. Во второй раз Ламоду и тут началось... Значит, парсинг 1 сайта у них занял полтора месяца. В итоге парсер, внимание, не работает. Выдает пустые значение! На вопрос, что это такое, почему он не работает - отвечают, что условия верстки видите ли поменялись нужно 35-70 долларов за поддержку. То есть еще раз. Парсер не отработал даже один раз! Что за безобразие. Причем изначально такое не оговаривалось. Короче говоря, выводы делайте сами. В итоге потратили около 40-50 тысяч впустую. Не пользуйтесь сервисом | | Ответить

Влад

Внимание! они обманывают и тупо зарабатывают деньги не делая при этом не чего! Заказывал в Datacol парсинг сайт, по переписке мне сразу написали что дословно "Мы делаем парсинг и генерируем файл"

я сказал хорошо давайте сделаем, дал им сайт донор где было 5000 товаров и написал какие именно элементы нужно спарсить, на что они мне сказали - без проблем все сделаем, только вначале нужно заплатить. Они сказали что все действия после оплаты, стоит это 25$ - вроде небольшие деньги. Как только я заплатил, мне написали что не знают как парсить данный мною сайт и им нужен пример, я предоставил им пример, на что мне сказали что они сделают а смогу ли я это выгрузить на сайт или нет они не знаю + нужно купить их программу что бы она начала парсить, на что я сказал, что вы же писали что вы сами спарсите, нормального ответа не последовало. После прислали фаил на 300 товаров а не на 5000 как было оговорено в начале. Я спросил почему так мало, на что мне ответили, что больше не могут. дальше покупайте программу и делайте парсинг сами, я спросил - за что я заплатил деньги, мне сказали что они анализируют сайт. Когда я попросил вернуть деньги, мне сказали деньги не возвращаем, работа сделана, пока! Почитал отзывы, и оказываются что они кидают всех, а в отзывах где стоит 5 звезд - видно что они же и писали. Есть много других парсеров которые реально делают! Эти кидают 100%. Деньги не вернули, отвечать на сообщения перестали!

