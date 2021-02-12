Bit Che для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5 build 50 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Торрент клиенты, файловый обмен - Поиск информации
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,48 Мб
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Bit Che - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет осуществлять массовый и быстрый поиск доступных торрентов одновременно на множестве сайтах-трекерах.

Кроме этого присутствует возможность отобразить различную полезную сопутствующую информацию по каждому найденному результату, а также скачать и запустить торрент (для этого потребуется скачать и установить приложение для загрузки торрентов, например µTorrent, BitTorrent и т.п.).

Также отображается общий размер раздачи, число качающих и раздающих, дата добавления торрента, источник и пр.

Основные возможности Bit Che:

  • Массовый и быстрый поиск доступных торрентов.
  • Одновременный поиск торрентов на множестве сайтах-трекерах.
  • Сопутствующая информация по каждому найденному результату (общий размер раздачи, число качающих и раздающих, дата добавления торрента, источник и пр.).
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