Bit Che - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет осуществлять массовый и быстрый поиск доступных торрентов одновременно на множестве сайтах-трекерах.

Кроме этого присутствует возможность отобразить различную полезную сопутствующую информацию по каждому найденному результату, а также скачать и запустить торрент (для этого потребуется скачать и установить приложение для загрузки торрентов, например µTorrent, BitTorrent и т.п.).

Также отображается общий размер раздачи, число качающих и раздающих, дата добавления торрента, источник и пр.

Основные возможности Bit Che: