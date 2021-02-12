Bit Che для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5 build 50 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Convivea, Inc.
|Категории:
|Торрент клиенты, файловый обмен - Поиск информации
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,48 Мб
|СКАЧАТЬ
Bit Che - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет осуществлять массовый и быстрый поиск доступных торрентов одновременно на множестве сайтах-трекерах.
Кроме этого присутствует возможность отобразить различную полезную сопутствующую информацию по каждому найденному результату, а также скачать и запустить торрент (для этого потребуется скачать и установить приложение для загрузки торрентов, например µTorrent, BitTorrent и т.п.).
Также отображается общий размер раздачи, число качающих и раздающих, дата добавления торрента, источник и пр.
Основные возможности Bit Che:
- Массовый и быстрый поиск доступных торрентов.
- Одновременный поиск торрентов на множестве сайтах-трекерах.
- Сопутствующая информация по каждому найденному результату (общий размер раздачи, число качающих и раздающих, дата добавления торрента, источник и пр.).
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