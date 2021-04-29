Программы для Android » Образование » Словари » Изучайте корейский язык 14.1.0

Изучайте корейский язык для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.60/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:14.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 780 | Статистика
Размер:19,66 Мб
СКАЧАТЬ
Изучайте корейский язык скриншот № 1
Изучайте корейский язык скриншот № 2
Изучайте корейский язык скриншот № 3
Изучайте корейский язык скриншот № 4

Изучайте корейский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на корейском языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух. Присутствует возможность записывать и сравнивать произношение слов, сохранять наиболее часто употребляемые фразы в Избранном, осуществлять поиск фраз по ключевым словам и пр.

ТОП-сегодня раздела "Словари"
 

скачать Изучайте английский языкИзучайте английский язык 7.0.1

Изучайте английский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...

скачать Изучайте испанский языкИзучайте испанский язык 14.0.1

Изучайте испанский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...

скачать Изучайте китайский языкИзучайте китайский язык 7.1.0

Изучайте китайский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...

скачать Изучайте греческий языкИзучайте греческий язык 12.0.0

Изучайте греческий язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...

скачать Словарь Dict EN-RUСловарь Dict EN-RU 1.2.0.13

Cловарь Dict EN-RU - Англо-русский и Русско-английский словарь с оффлайн базой, благодаря чему...

скачать Разговорник английского (США)Разговорник английского (США) 2.5.10

Разговорник английского (США) - приложение для Android, которое представляет собой...

Отзывы о программе Изучайте корейский язык

Admin

Отзывов о программе Изучайте корейский язык 14.1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв