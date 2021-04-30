Изучайте японский язык для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|14.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bravolol
|Категории:
|Словари - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 560 | Статистика
|Размер:
|26,96 Мб
|СКАЧАТЬ
Изучайте японский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на японском языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух. Присутствует возможность записывать и сравнивать произношение слов, сохранять наиболее часто употребляемые фразы в Избранном, осуществлять поиск фраз по ключевым словам и пр.
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