Программы для Android » Образование » Словари » Изучайте китайский язык 14.2.1

Изучайте китайский язык для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:14.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 544 | Статистика
Размер:21,88 Мб
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Изучайте китайский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на китайском языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух. Присутствует возможность записывать и сравнивать произношение слов, сохранять наиболее часто употребляемые фразы в Избранном, осуществлять поиск фраз по ключевым словам и пр.

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Отзывы о программе Изучайте китайский язык

строитель жилья про Изучайте китайский язык 7.1.0 для Android [01-11-2014]

Буду учить,очень пригодится.
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