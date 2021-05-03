Изучайте китайский язык для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|14.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bravolol
|Категории:
|Словари - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 544 | Статистика
|Размер:
|21,88 Мб
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Изучайте китайский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на китайском языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух. Присутствует возможность записывать и сравнивать произношение слов, сохранять наиболее часто употребляемые фразы в Избранном, осуществлять поиск фраз по ключевым словам и пр.
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