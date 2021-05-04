Изучайте арабский язык для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bravolol
|Категории:
|Словари - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 271 | Статистика
|Размер:
|19,57 Мб
|СКАЧАТЬ
Изучайте арабский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на арабском языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух. Присутствует возможность записывать и сравнивать произношение слов, сохранять наиболее часто употребляемые фразы в Избранном, осуществлять поиск фраз по ключевым словам и пр.
Разговорник хинди - приложение для Android, которое представляет собой разговорник языка...
Изучайте немецкий язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...
Изучайте китайский язык 14.2.1
Изучайте китайский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...
Multitran – многофункциональный словарь переводит как общепринятые выражения и слова, так и...
Офлайновые словари - приложение, с помощью которого можно просматривать огромное...
Словари ABBYY Lingvo – приложение с поддержкой офлайн-режима переведет слова и фразы с 20...
Отзывы о программе Изучайте арабский язык
Admin
Отзывов о программе Изучайте арабский язык 11.0.0 пока нет, можете добавить...