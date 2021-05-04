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Изучайте арабский язык для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 271 | Статистика
Размер:19,57 Мб
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Изучайте арабский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых распространенных слов и выражений на арабском языке. Выученные слова пригодятся в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. С помощью программы можно легко попрактиковаться в произношении и восприятии на слух. Присутствует возможность записывать и сравнивать произношение слов, сохранять наиболее часто употребляемые фразы в Избранном, осуществлять поиск фраз по ключевым словам и пр.

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