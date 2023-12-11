AskAdmin - отличное и простое решение для ограничения доступа к тем или иным приложениям на компьютере. Это может пригодиться, когда у Вас компьютер общего пользования: дети дома или сотрудники на работе не смогут воспользоваться рядом программ, на которые будет установлена блокировка.

Все очень просто - добавьте в список нужные Вам приложения и отметьте "галочкой" те, доступ к которым будет ограничен. Естественно, убрав выделение, этой программой можно будет снова воспользоваться. AskAdmin полностью портативен и не оставляет следов своей работы на ПК.

Для удобства есть возможность сохранять и потом загружать список блокируемых программ, что ускоряет настройку ПК. Предусмотрено также установление пароля на доступ к функционалу AskAdmin, но эта опция платная - $9.99.