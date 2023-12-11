AskAdmin для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 4 456 | Статистика
|Размер:
|1,17 Мб
|СКАЧАТЬ
AskAdmin - отличное и простое решение для ограничения доступа к тем или иным приложениям на компьютере. Это может пригодиться, когда у Вас компьютер общего пользования: дети дома или сотрудники на работе не смогут воспользоваться рядом программ, на которые будет установлена блокировка.
Все очень просто - добавьте в список нужные Вам приложения и отметьте "галочкой" те, доступ к которым будет ограничен. Естественно, убрав выделение, этой программой можно будет снова воспользоваться. AskAdmin полностью портативен и не оставляет следов своей работы на ПК.
Для удобства есть возможность сохранять и потом загружать список блокируемых программ, что ускоряет настройку ПК. Предусмотрено также установление пароля на доступ к функционалу AskAdmin, но эта опция платная - $9.99.
- Исправлены ошибки
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AskAdmin - отличное и простое решение для ограничения доступа к тем или иным приложениям на компьютере...
Отзывы о программе AskAdmin
Я_не_робот про AskAdmin 1.8 [12-11-2021]
Хм. Судя по описанию, сама бесплатная, но за возможность блокирования доступа к самой программе после блокирования ей всего, чего нужно, уже надо нести денежку.
В общем, ключ от квартиры, где деньги лежат, дают вовсе не даром. :)
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