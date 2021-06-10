Edge Blocker для Windows
|Оценка:
|3.20/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sordum
|Категории:
|Контроль доступа - Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 975 | Статистика
|Размер:
|1,11 Мб
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Edge Blocker - небольшой портативный инструмент для блокировки запуска браузера Microsoft Edge в операционке Windows 10. Новый браузер от Windows, который пришел на смену Internet Explorer, является своеобразной фишкой "десятки" и установлен для использования по умолчанию для всех служб и сервисов.
К сожалению, разработчики не предусмотрели инструменты его блокировки, вынуждая так или иначе задействовать этот web-обозреватель для различных целей. Не всем это нравится, и как раз для таких случаев и стоит воспользоваться этой утилитой.
Программа не имеет каких бы то ни было настроек: после запуска в небольшом окошке доступны только 2 кнопки - Block и Unblock. Соответственно, первая блокирует Microsoft Edge, вторая - снимает ограничение. После блокировки браузер от Windows уже не будет загружаться, даже если вы (или какое-то приложение) попытаетесь сделать это в принудительном порядке.
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