Edge Blocker для Windows

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Оценка: 3.20/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Контроль доступа - Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 975 | Статистика
Размер:1,11 Мб
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Edge Blocker скриншот № 1

Edge Blocker - небольшой портативный инструмент для блокировки запуска браузера Microsoft Edge в операционке Windows 10. Новый браузер от Windows, который пришел на смену Internet Explorer, является своеобразной фишкой "десятки" и установлен для использования по умолчанию для всех служб и сервисов.

К сожалению, разработчики не предусмотрели инструменты его блокировки, вынуждая так или иначе задействовать этот web-обозреватель для различных целей. Не всем это нравится, и как раз для таких случаев и стоит воспользоваться этой утилитой.

Программа не имеет каких бы то ни было настроек: после запуска в небольшом окошке доступны только 2 кнопки - Block и Unblock. Соответственно, первая блокирует Microsoft Edge, вторая - снимает ограничение. После блокировки браузер от Windows уже не будет загружаться, даже если вы (или какое-то приложение) попытаетесь сделать это в принудительном порядке.

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