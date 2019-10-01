Best Free Keylogger

Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?

Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с

AdwCleaner 7.4.1

AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.

Avast Clear 2019 (19.8.4793)

Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows удалить невозможно

Чистилка 2.21.181

Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере