Best Free Keylogger

Sandboxie 5.30
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
Unchecky 1.2
Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?
ESET Uninstaller 8.0.9.0
ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET
AdwCleaner 7.4.1
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.
Avast Clear 2019 (19.8.4793)
Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows удалить невозможно
Чистилка 2.21.181
Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере