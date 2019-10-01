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Best Free Keylogger для Windows

Best Free Keylogger 6.0.3

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Описание Best Free Keylogger 6.0.3Описание   Скачать Best Free Keylogger 6.0.3СКАЧАТЬ (1,88 Мб) Скриншоты Best Free Keylogger 6.0.3Скриншоты (1)   Статистика Best Free Keylogger 6.0.3Статистика   Отзывы о Best Free Keylogger 6.0.3Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Best Free Keylogger - полнофункциональная система контроля для Windows, предназначенная для родительского контроля и мониторинга сотрудников.

Присутствует запись нажатий клавиш, отслеживание действий в интернете, контроль приложений, регистрация буфера обмена, чатов и паролей, а также съёмка скриншотов. Также в ней доступны следующие функции: Режим "невидимки", шифрование лог-файлов и дополнительные возможности фильтрации.

Основные возможности:

  • Запись нажатий клавиш.
  • Отслеживание буфера обмена.
  • Съёмка скриншотов.
  • Отслеживание просмотра страниц в интернете.
  • Отслеживание локальных приложений.
  • Фильтр "Умного чтения".
  • Дополнительные фильтры.
  • Отчёты в HTML.
  • Ограничения по пользователю / приложению.
  • Плановое отслеживание.
  • Шифрование лог-файлов.
  • Защита паролем.
  • Доставка отчётов по электронной почте, FTP, LAN, USB.
  • Автоматическое удаление логов.
  • Режим "Невидимки".
  • Автоматическое удаление программы.
  • Родительский контроль.
  • Веб-фильтр.
  • Ограничение доступа в интернет по времени.
  • Блокировка интернета.
  • Блокировка приложений.
Best Free Keylogger
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 13
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Best Free Keylogger

Admin

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