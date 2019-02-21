simplewall для Windows

simplewall 2.4

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Описание simplewall 2.4Описание   Скачать simplewall 2.4СКАЧАТЬ (657 Кб) Скриншоты simplewall 2.4Скриншоты (1)   Статистика simplewall 2.4Статистика   Отзывы о simplewall 2.4Отзывы (2)  
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4.79 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
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simplewall - простое приложение для настройки службы фильтрации Windows (WFP) которая позволяет настроить сетевую активность компьютера.

Основные возможности:

  • Простой интерфейс без надоедливых окошек.
  • Лог сброшенных пакетов (Windows 7 и выше).
  • Встроенная возможность блокировки функции отслеживания Windows и телеметрии.
  • Поддержка прокси (Windows 8 и выше).
  • Настраиваемый блоклист.
  • Свободный и открытый код.
  • Поддержка локализации.
  • Поддержка IPv4/IPv6.
Скриншоты simplewall:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 630
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Контроль доступа
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Отзывы о программе simplewall

Лев про simplewall 2.3.13 [21-01-2019]

прога супер, отрубить можно всё что лезет в инет .Спасибо Генри++
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Руслан про simplewall 2.3.4 [25-09-2018]

Огромное спасибо! Просто не слов,компьютер просто ожил
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