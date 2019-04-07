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Soft4Boost Document Converter для Windows

Soft4Boost Document Converter 5.7.9.109

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Описание Soft4Boost Document Converter 5.7.9.109Описание   Скачать Soft4Boost Document Converter 5.7.9.109СКАЧАТЬ (31,05 Мб) Скриншоты Soft4Boost Document Converter 5.7.9.109Скриншоты (3)   Статистика Soft4Boost Document Converter 5.7.9.109Статистика   Отзывы о Soft4Boost Document Converter 5.7.9.109Отзывы (4)  
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4.40 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Soft4Boost Document Converter - программа для просмотра и конвертирования разных типов документов между собой. Это приложение работает как с текстовыми, так и графическими файлами, конвертируя их в PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, JPEG, TIFF и другие форматы.

Интерфейс программы интуитивно понятен и удобен: добавили файл, определили формат преобразования, папку сохранения и все - быстро и просто. При этом доступна опция пакетной обработки, если надо преобразовать сразу несколько файлов за один раз. Из дополнительных возможностей можно выделить добавление пароля к PDF-документам, переименовывание полученных файлов и извлечение изображения из документа с возможностью сохранения.

Soft4Boost Document Converter
Soft4Boost Document Converter
Soft4Boost Document Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 674
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Soft4Boost Document Converter

Сергей про Soft4Boost Document Converter 4.3.9.307 [27-03-2016]

конвертировал doc в pdf очень быстро но очень криво.
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Дмитрий про Soft4Boost Document Converter 4.3.9.307 [27-03-2016]

Программа работает.Конвертирует.
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samocvet11 про Soft4Boost Document Converter 4.3.3.297 [16-02-2016]

из PDF в Word конвертриует нормально даже с рисунками только если текст в два столбика - получается два рядом
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Евгений про Soft4Boost Document Converter 3.5.0.195 [24-07-2015]

Конвертирует все в кракозябры, но быстро.
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