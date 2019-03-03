Simple Run Blocker - простая портативная программа для блокировки запуска выбранных приложений на Вашем ПК. Иногда это необходимо, особенно когда к компьютеру есть общий доступ (дети дома или сотрудники на работе). Заблокировать нужную программу очень просто: добавьте в главное окно приложения соответствующий exe-файл приложения (поддерживается технология drag-n-drop), и оно не запустится до снятия этого ограничения. Сохранив свои настройки, в дальнейшем вы можете выбирать один из вариантов работы программы:

1 - блокировать все, кроме указанных в списке,

2 - блокировка списка,

3 - отключить блокировку.

Из дополнительных возможностей Simple Run Blocker стоит выделить блокировку и скрытие целых дисков. Так, например, Вы можете на отдельный том перенести все свои конфиденциальные данные, а потом закрыть его и ограничить доступ, что обеспечит сохранность важной и секретной информации.