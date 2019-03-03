Simple Run Blocker для Windows

Simple Run Blocker 1.5

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Описание Simple Run Blocker 1.5Описание   Скачать Simple Run Blocker 1.5СКАЧАТЬ (416 Кб) Скриншоты Simple Run Blocker 1.5Скриншоты (4)   Статистика Simple Run Blocker 1.5Статистика   Отзывы о Simple Run Blocker 1.5Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
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Simple Run Blocker - простая портативная программа для блокировки запуска выбранных приложений на Вашем ПК. Иногда это необходимо, особенно когда к компьютеру есть общий доступ (дети дома или сотрудники на работе). Заблокировать нужную программу очень просто: добавьте в главное окно приложения соответствующий exe-файл приложения (поддерживается технология drag-n-drop), и оно не запустится до снятия этого ограничения. Сохранив свои настройки, в дальнейшем вы можете выбирать один из вариантов работы программы:

  • 1 - блокировать все, кроме указанных в списке,
  • 2 - блокировка списка,
  • 3 - отключить блокировку.

Из дополнительных возможностей Simple Run Blocker стоит выделить блокировку и скрытие целых дисков. Так, например, Вы можете на отдельный том перенести все свои конфиденциальные данные, а потом закрыть его и ограничить доступ, что обеспечит сохранность важной и секретной информации.

Simple Run Blocker
Simple Run Blocker
Simple Run Blocker
Simple Run Blocker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 340
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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Отзывы о программе Simple Run Blocker

Zverr228 про Simple Run Blocker 1.1 [18-08-2014]

Программа суперская особенно для детей-игроманов! можно отключать также браузеры!
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