Music Collection - неплохая программа для создания на компьютере собственной музыкальной коллекции и ее удобного управления. Вся информация об имеющихся композициях может быть отредактирована и изменена. При этом она вводится либо в ручном режиме, либо загружается из интернета, что значительно экономит время и предотвращает от возможных ошибок. Удачно реализован поиск нужного трека или альбома с использованием разнообразных фильтров - по исполнителю, жанру, названию и т.д.

При необходимости информация Вашей музыкальной коллекции может быть распечатана. С Music Collection Ваша музыка будет разложена по полочкам и упорядочена, а Вы получите возможность обладать полной информацией о любимых исполнителях, композициях и альбомах.



Основные возможности: