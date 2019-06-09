Music Collection для Windows

Music Collection 3.1.2.0

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Описание Music Collection 3.1.2.0Описание   Скачать Music Collection 3.1.2.0СКАЧАТЬ (7,22 Мб) Скриншоты Music Collection 3.1.2.0Скриншоты (9)   Статистика Music Collection 3.1.2.0Статистика   Отзывы о Music Collection 3.1.2.0Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Music Collection - неплохая программа для создания на компьютере собственной музыкальной коллекции и ее удобного управления. Вся информация об имеющихся композициях может быть отредактирована и изменена. При этом она вводится либо в ручном режиме, либо загружается из интернета, что значительно экономит время и предотвращает от возможных ошибок. Удачно реализован поиск нужного трека или альбома с использованием разнообразных фильтров - по исполнителю, жанру, названию и т.д.

При необходимости информация Вашей музыкальной коллекции может быть распечатана. С Music Collection Ваша музыка будет разложена по полочкам и упорядочена, а Вы получите возможность обладать полной информацией о любимых исполнителях, композициях и альбомах.

Основные возможности:

  • Создание базы коллекции в формате Microsoft Access.
  • Создание неограниченного числа музыкальных коллекций.
  • Распознавание всех видов и типов музыкальных файлов и информации, в том числе и на дисках.
  • Для каждого альбома сохраняется сопутствующая информации, содержащая данные о дорожках и даже тексты для каждой композиции.
  • Выбор обложки альбома для отображения на главной странице.
  • Экспорт информации об альбоме в HTML-файл.
  • Управление всеми данными коллекции.
  • Продуманный поиск по всевозможным критериям.
  • Получение данных из Интернета, таких как CD-Info, обложка альбома, информация об исполнителе, дорожке и др.
  • Индивидуальная настройка визуального отображения программы одним из 30 скинов.
Что нового в Music Collection 3.1.2.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправления ошибок
Music Collection
Music Collection
Music Collection
Music Collection
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 216
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы
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Отзывы о программе Music Collection

Фанталаз про Music Collection 2.8.0.1 [20-02-2017]

О программе Music Collection 2.8.0.1. Русский язык есть, но некоторые буквы портит. Зачем-то при сканировании делит список песен одного исполнителя на две или больше части. Соединяет части в один альбом вручную, но только со второго DVD-диска соединять отказывается. "Альбом уже сохранен". Редактирования записей не нашел.
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мрак про Music Collection 1.9.9.0 [03-04-2015]

если бы была программа на русском . и можно было номерацию ставить ,под каким номером идет у тебя в коллекции .а так нормальная программа
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