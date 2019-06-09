Music Collection

Calibre 3.44.0
Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а также управления собственной библиотекой. Поддерживается работа с
Nero MediaHome 2015.09.21
Nero MediaHome - отличный бесплатный диспетчер всех мультимедийных файлов - фото, музыка, видео и другие данные
Моя домашняя библиотека 2014/12.003
Моя домашняя библиотека предназначена для ведения учёта каталога книг и периодических изданий, ведения картотеки читателей, регистрации выдачи и возврата литературы
Kodi 18.2
Kodi (ранее XBMC Media Center) - навороченный кроссплатформенный медиацентр с отличным графическим интерфейсом и удобным меню, который является достойным конкурентом
Daminion 4.1
Daminion - программа для каталогизации фото, видео, векторных форматов, PDF, InDD, AI, DWG и других форматов
zz photo 2.1.129.0
ZZ Photo - отличное приложение для всех, кто любит фотографироваться сам и фотографировать других, которое упорядочит Вашу коллекцию фотоснимков и наведет порядок в