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Учим и играем Французский free для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 916 | Статистика
Размер:30,39 Мб
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Учим и играем Французский free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет в игровой форме изучать лексику и фонетику французского языка на начальном уровне. Список слов специально подобран из различных тем (например животные, одежда, цвета, транспорт, школа, природа, инструменты, спорт, путешествия и пр.), используемых в повседневной жизни.

Данный самоучитель позволяет эффективно научиться правильному произношению и написанию, за счет наличия визуального и аудио сопровождения. Для лучшего освоения весь материал разделен на этапы: тренинг (запоминание алфавита, существительных, прилагательных, глаголов с транскрипцией при помощи карточек и звукового сопровождения) и тестирование (проверка выученных слов в виде веселых, легких и понятных игр).

С помощью программы пользователь сможет быстро пополнить словарный запас иностранных слов, научится говорить и писать, а также усовершенствовать ранее полученные знания.

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