Hill Climb Racing – увлекательная аркада, в которой вы должны помочь гонщику достигнуть самых отдаленных вершин. Чем больше монет вы соберете и чем больше выполните трюков, тем быстрее сможете открыть новые транспортные средства (мотоциклы, машины, танк) и локации.

Для более удобного прохождения можно улучшить такие характеристики машины, как подвеска, двигатель, шины. Побывайте на своем транспортном средстве в деревнях, пустынях, Арктике и даже Луне. Покорите самые высокие высоты и не забудьте поделиться достижениями с друзьями на Facebook с помощью скриншотов.