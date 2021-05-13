Hill Climb Racing для Android

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Оценка: 4.36/5 голосов - 55
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.49.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 15 904 | Статистика
Размер:58,56 Мб
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Hill Climb Racing скриншот № 4

Hill Climb Racing – увлекательная аркада, в которой вы должны помочь гонщику достигнуть самых отдаленных вершин. Чем больше монет вы соберете и чем больше выполните трюков, тем быстрее сможете открыть новые транспортные средства (мотоциклы, машины, танк) и локации.

Для более удобного прохождения можно улучшить такие характеристики машины, как подвеска, двигатель, шины. Побывайте на своем транспортном средстве в деревнях, пустынях, Арктике и даже Луне. Покорите самые высокие высоты и не забудьте поделиться достижениями с друзьями на Facebook с помощью скриншотов. 

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Отзывы о программе Hill Climb Racing

миха про Hill Climb Racing 1.20.1 для Android [07-02-2015]

ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 | 2 | Ответить

Дмитрий про Hill Climb Racing 1.11.0 для Android [26-12-2013]

Четкая ;)
2 | 2 | Ответить

Дмитрий про Hill Climb Racing 1.11.0 для Android [17-12-2013]

Установил, прошел почти все уровни, заработал кучу денег, купил все машины. Теперь не запускается. Г...но.
2 | 2 | Ответить

Виталий про Hill Climb Racing 1.11.0 для Android [09-11-2013]

Прикольная работает даже на китайце 2.3
3 | 2 | Ответить

ник про Hill Climb Racing 1.9.0 для Android [15-08-2013]

не фига не грузит
2 | 3 | Ответить

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