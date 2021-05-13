Hill Climb Racing для Android
|Оценка:
|4.36/5 голосов - 55
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.49.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Fingersoft
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 15 904 | Статистика
|Размер:
|58,56 Мб
|СКАЧАТЬ
Hill Climb Racing – увлекательная аркада, в которой вы должны помочь гонщику достигнуть самых отдаленных вершин. Чем больше монет вы соберете и чем больше выполните трюков, тем быстрее сможете открыть новые транспортные средства (мотоциклы, машины, танк) и локации.
Для более удобного прохождения можно улучшить такие характеристики машины, как подвеска, двигатель, шины. Побывайте на своем транспортном средстве в деревнях, пустынях, Арктике и даже Луне. Покорите самые высокие высоты и не забудьте поделиться достижениями с друзьями на Facebook с помощью скриншотов.
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Отзывы о программе Hill Climb Racing
Дмитрий про Hill Climb Racing 1.11.0 для Android [17-12-2013]
Установил, прошел почти все уровни, заработал кучу денег, купил все машины. Теперь не запускается. Г...но.
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Виталий про Hill Climb Racing 1.11.0 для Android [09-11-2013]