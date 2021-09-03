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Samsung Smart Switch для macOS

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.21075.3 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Samsung - Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 906 | Статистика
Размер:31,24 Мб
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Samsung Smart Switch скриншот № 1
Samsung Smart Switch скриншот № 2

Samsung Smart Switch - утилита, с помощью которой пользователи смартфонов Samsung смогут быстро и комфортно перенести все важные данные со старого телефона на новый Galaxy. Кроме этого, поддерживается работа восстановления резервных копий данных с устройств Apple, BlackBerry и Nokia.

Необходимо подключить к компьютеру через USB-кабель Ваш новый Samsung, и Samsung Smart Switch автоматически соединится с резервными копиями файлов на ПК, позволяя Вам самому выбирать, что стоит переносить, а что нет: контакты, календарь, заметки, сообщения, журналы вызовов, фотографии и видео и т.д.

Стоит отметить и высокую скорость передачи информации - объем данных 1 ГБ передается всего за пару минут. В общем, с Samsung Smart Switch Вы не упустите ни одной важной детали на Ваших старых моделях, наслаждаясь продуктивной работой на Samsung-девайсе.

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