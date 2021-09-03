Samsung Smart Switch для macOS
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.21075.3 для Mac | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категории:
|Samsung - Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 906 | Статистика
|Размер:
|31,24 Мб
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Samsung Smart Switch - утилита, с помощью которой пользователи смартфонов Samsung смогут быстро и комфортно перенести все важные данные со старого телефона на новый Galaxy. Кроме этого, поддерживается работа восстановления резервных копий данных с устройств Apple, BlackBerry и Nokia.
Необходимо подключить к компьютеру через USB-кабель Ваш новый Samsung, и Samsung Smart Switch автоматически соединится с резервными копиями файлов на ПК, позволяя Вам самому выбирать, что стоит переносить, а что нет: контакты, календарь, заметки, сообщения, журналы вызовов, фотографии и видео и т.д.
Стоит отметить и высокую скорость передачи информации - объем данных 1 ГБ передается всего за пару минут. В общем, с Samsung Smart Switch Вы не упустите ни одной важной детали на Ваших старых моделях, наслаждаясь продуктивной работой на Samsung-девайсе.
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