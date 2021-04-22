Samsung Smart Switch Mobile для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.17.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категории:
|Синхронизация - Бекап и восстановление
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 13 975 | Статистика
|Размер:
|29,24 Мб
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Samsung Smart Switch Mobile - полезная утилита для Android, с помощью которой пользователь сможет существенно упростить процесс перехода на новое устройство Samsung Galaxy.
Перенос данных можно осуществлять как из хранилища iCloud по беспроводной сети, так и с другого Android-устройства, для чего достаточно просто поднести девайсы друг к другу на расстояние до 10 см (необходимо чтобы утилита Samsung Smart Switch Mobile была установлена на обоих устройствах). Поддерживается передача данных с ПК/Mac с помощью iTunes, передача данных устройств BlackBerry, передача данных с устройств Windows Phone.
Программа позволяет передавать контакты, события календаря, снимки, заметки, журналы вызовов, сигналы будильника, закладки и параметры Wi-Fi и многое другое.
- Smart Switch можно открыть в меню “Настройки” устройства (ОС Android Oreo или более новая версия).
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