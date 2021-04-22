Samsung Smart Switch Mobile - полезная утилита для Android, с помощью которой пользователь сможет существенно упростить процесс перехода на новое устройство Samsung Galaxy.

Перенос данных можно осуществлять как из хранилища iCloud по беспроводной сети, так и с другого Android-устройства, для чего достаточно просто поднести девайсы друг к другу на расстояние до 10 см (необходимо чтобы утилита Samsung Smart Switch Mobile была установлена на обоих устройствах). Поддерживается передача данных с ПК/Mac с помощью iTunes, передача данных устройств BlackBerry, передача данных с устройств Windows Phone.

Программа позволяет передавать контакты, события календаря, снимки, заметки, журналы вызовов, сигналы будильника, закладки и параметры Wi-Fi и многое другое.