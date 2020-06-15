Samsung Smart Switch для Windows

Samsung Smart Switch 4.2.19052.4

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Samsung Smart Switch 4.2.19052.4Описание   Скачать Samsung Smart Switch 4.2.19052.4СКАЧАТЬ (38,73 Мб) Скриншоты Samsung Smart Switch 4.2.19052.4Скриншоты (3)   Статистика Samsung Smart Switch 4.2.19052.4Статистика   Отзывы о Samsung Smart Switch 4.2.19052.4Отзывы (5)  
Оцените программу!
4.26 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.26 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Samsung Smart Switch - эта утилита пригодится всем пользователям смартфонов Samsung, помогая быстро и комфортно перенести все важные данные со старого телефона на новый Galaxy. Кроме этого, поддерживается работа восстановления резервных копий данных с устройств Apple, BlackBerry и Nokia.

После скачивания программы Вы сразу же можете приступать к синхронизации данных, т.к. установка программы не требуется - скачанный файл является исполняемым. Подключите к компьютеру через USB-кабель Ваш новый Samsung, и утилита автоматически соединится с резервными копиями файлов на ПК, позволяя Вам самому выбирать, что стоит переносить, а что нет: контакты, календарь, заметки, сообщения, журналы вызовов, фотографии и видео и т.д.

Стоит отметить и высокую скорость передачи информации - объем данных 1 ГБ передается всего за пару минут. В общем, с Samsung Smart Switch Вы не упустите ни одной важной детали на Ваших старых моделях, наслаждаясь продуктивной работой на Samsung-девайсе.

Samsung Smart Switch
Samsung Smart Switch
Samsung Smart Switch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 35 890
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры"
 

Nokia PC Suite 7.1.180.94

Nokia PC Suite - Сборник фирменных приложений, в состав которого входят различные программы для использования их совместно с мобильными телефонами Nokia

Nokia Suite 3.8.54

Nokia Ovi Suite - приложение для синхронизации мобильных телефонов Nokia с ПК с помощью беспроводного соединения или по USB-кабелю. Позволяет переносить фотографии,

Samsung Kies 3.2.16084_2 / 2.6.4.16113

Samsung Kies - бесплатное приложение, с помощью которого можно быстро и легко синхронизировать данные между мобильными устройствами Samsung и ПК. Подключать

iTools 4.4.5.8

Продвинутое приложение для работы с iPod/iPhone/iPad, которое вполне может претендовать на звание альтернативы iTunes. С помощью программы можно передавать данные с

AirDroid 3.6.7.0

AirDroid - программа для полноценного управления Вашим Android-устройством прямо с настольного компьютера Windows

3uTools 2.39.032

Программное обеспечение для управления, передачи, резервного копирования всех данных на устройствах Apple. Позволяет легко управлять приложениями, фотографиями,

Отзывы о программе Samsung Smart Switch

Bogdan19833_pobeditel про Samsung Smart Switch 4.2.18034_11 [07-01-2019]

Работает и запускается, если загрузить и установить все версии Microsoft Visual C++ 32 и 64 битные - http://dlltop.ru/soft/46-microsoft-visual-c
5 | 4 | Ответить

юрий про Samsung Smart Switch 4.2.18034_11 [12-10-2018]

надо скачать и установить что пишет
2 | 2 | Ответить

Нина про Samsung Smart Switch 4.2.18034_11 [16-05-2018]

А какая похожая программа работает на W10?
6 | 4 | Ответить

Дина про Samsung Smart Switch 4.1.16034_4 [15-05-2016]

Добрый день,после скачивания и установки программа не запускается -порядковый номер 12404 не найден в библиотеке DLLmfc90u.dll.,как быть и что делать?
22 | 42 | Ответить

Miha про Samsung Smart Switch 4.0.15104_7 [01-03-2016]

На Windows 10 данная программа не работает. Пишет ошибку и закрывает программу.
25 | 19 | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
 