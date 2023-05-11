Active Hard Disk Monitor для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|23.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LSoft Technologies Inc
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 031 | Статистика
|Размер:
|13,84 Мб
Active@ Hard Disk Monitor - программа для проверки и отслеживания состояния жестких дисков. Программа проста в управлении и, в то же время, наделена серьезными функциональными возможностями. Помогает предотвратить потерю данных. Основана на анализе самоконтроля и отчетности (SMART).
Особенности программы:
- Мониторинг и контроль производительности
- Поддержка S.M.A.R.T. технологии
- Сканирование дисков на наличие поврежденных секторов
- Уведомления по электронной почте и всплывающие уведомления
- Мониторинг температуры
- Сканирование диска и мониторинг дискового пространства
- Отображение детальной информации диска
- Автозапуск
- Создание отчетов и детальной информации об активности
- Удаленное администрирование и мониторинг
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