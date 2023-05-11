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Active Hard Disk Monitor для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная
Ограничение:14 дней
Версия:23.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 031 | Статистика
Размер:13,84 Мб
Active Hard Disk Monitor скриншот № 1
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Active Hard Disk Monitor скриншот № 4

Active@ Hard Disk Monitor - программа для проверки и отслеживания состояния жестких дисков. Программа проста в управлении и, в то же время, наделена серьезными функциональными возможностями. Помогает предотвратить потерю данных. Основана на анализе самоконтроля и отчетности (SMART).

Особенности программы:

  • Мониторинг и контроль производительности
  • Поддержка S.M.A.R.T. технологии
  • Сканирование дисков на наличие поврежденных секторов
  • Уведомления по электронной почте и всплывающие уведомления
  • Мониторинг температуры
  • Сканирование диска и мониторинг дискового пространства
  • Отображение детальной информации диска
  • Автозапуск
  • Создание отчетов и детальной информации об активности
  • Удаленное администрирование и мониторинг
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