Active@ Hard Disk Monitor - программа для проверки и отслеживания состояния жестких дисков. Программа проста в управлении и, в то же время, наделена серьезными функциональными возможностями. Помогает предотвратить потерю данных. Основана на анализе самоконтроля и отчетности (SMART).

Особенности программы: