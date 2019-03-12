Таймер выключения 2.8 Таймер выключения - приложение, которое позволяет в заданное пользователем время выключить или перезагрузить ПК, отправить его в спящий режим, а также выполнять SM Timer 2.1.3 SM Timer - бесплатная утилита, позволяющая в назначенное пользователем время выключить персональный компьютер. Присутствует опция автозагрузки приложения, которая Battery Optimizer 3.2.0.6 Battery Optimizer - утилита, позволяющая оптимизировать работу ноутбука с использованием систем диагностики и тестирования для получения наилучшего срока службы

BatteryCare 0.9.33 BatteryCare - удобная программа, которая производит мониторинг циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи ноутбука или нетбука и помогает пользователю PowerOff 6.4-05beta (сборка от 18.01.2011) PowerOff - программный выключатель компьютера. Умеет выключать компьютер, а также перезагружать его, переводить в спящий или ждущий режимы по таймеру, завершить WakeMeOnLan 1.83 WakeMeOnLan - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или несколько компьютеров посредством отправки через сеть Wake-On-LAN (WOL)