AutoOff для Windows

AutoOff 4.13

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Описание AutoOff 4.13Описание   Скачать AutoOff 4.13СКАЧАТЬ (603 Кб) Скриншоты AutoOff 4.13Скриншоты (5)   Статистика AutoOff 4.13Статистика   Отзывы о AutoOff 4.13Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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AutoOff - небольшая, но достаточно удобная программа для выключения или перезагрузки компьютера в определенное время. Помимо этого, ПК можно перевести в режим сна, отключить дисплей, заблокировать Windows и выполнить другие действия для экономии батареи и защиты конфиденциальных данных. AutoOff имеет удобный и понятный интерфейс, с помощью которого очень легко управлять питанием компьютера, устанавливая различное расписание планировщика. Кроме того, утилита интегрируется в трей, откуда также доступны выше указанные функции.

AutoOff
AutoOff
AutoOff
AutoOff
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 870
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
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Отзывы о программе AutoOff

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