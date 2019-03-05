Avira Mobile Security - инструмент для защиты iOS-устройства, обеспечивающий полную безопасность и сохранность конфиденциальных данных при использовании интернета. Здесь есть несколько модулей, отвечающих за определенное направление защиты:

антивирус - автоматически сканирует девайс и находит вредоносные процессы и файлы,

модуль обеспечения безопасности электронного ящика от взлома,

модуль обнаружения устройства в случае утери или кражи - определение на карте координат, подача звукового сигнала и др. Таким образом можно подключить и обнаружить до пяти устройств.

При этом Avira Mobile Security абсолютно не требователен к системным ресурсам, работает тихо и быстро, проявляя себя только в случае возникновения проблем.