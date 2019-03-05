Avira Mobile Security для iOS

Avira Mobile Security 4.1.1 для iPhone

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Описание Avira Mobile Security 4.1.1 для iPhoneОписание   Скачать Avira Mobile Security 4.1.1 для iPhoneСКАЧАТЬ (70.83 Мб) Скриншоты Avira Mobile Security 4.1.1 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Avira Mobile Security 4.1.1 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Avira Mobile Security 4.1.1 для iPhoneОтзывы (0)  
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Avira Mobile Security - инструмент для защиты iOS-устройства, обеспечивающий полную безопасность и сохранность конфиденциальных данных при использовании интернета. Здесь есть несколько модулей, отвечающих за определенное направление защиты:

  • антивирус - автоматически сканирует девайс и находит вредоносные процессы и файлы,
  • модуль обеспечения безопасности электронного ящика от взлома,
  • модуль обнаружения устройства в случае утери или кражи - определение на карте координат, подача звукового сигнала и др. Таким образом можно подключить и обнаружить до пяти устройств.

При этом Avira Mobile Security абсолютно не требователен к системным ресурсам, работает тихо и быстро, проявляя себя только в случае возникновения проблем.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Avira Mobile Security
Avira Mobile Security
Avira Mobile Security
Avira Mobile Security
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 415
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе Avira Mobile Security

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