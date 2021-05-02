Avira Free Android Security для Android

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Оценка: 4.43/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Антивирусы, Spyware
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 317 | Статистика
Размер:39,12 Мб
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Avira Free Android Security - бесплатный инструмент для защиты от вирусов, который также предлагает пользователю набор функций, позволяющих осуществлять удаленную блокировку устройства, определение местоположения потерянного или украденного телефона и блокировать нежелательные звонки и SMS-сообщения с любых номеров.

Чтобы начать пользоваться Avira Free Android Security пользователю необходимо установить на свое устройство саму программу, а затем зарегистрировать персональный аккаунт для удаленного управления и отслеживания мобильного устройства (имеется возможность управления до 5 устройств) и его состояния.

Присутствует как автоматическое сканирование устанавливаемых на устройство приложений, так и проверка по требованию.

Что нового в Avira Free Android Security 7.7.0?
  • НОВИНКА: тема темного режима для экономии заряда батареи
  • Улучшения стабильности и производительности
  • исправления ошибок.
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Отзывы о программе Avira Free Android Security

юрий про Avira Free Android Security 3.6 для Android [31-10-2014]

Хорош. Но вот финский secore недооценен.Продукция фирмы -вторая в мире по эффективности.
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влад про Avira Free Android Security 3.6 для Android [28-10-2014]

Есть еще майкрософт malwarebytes.субьективно покруче будет.
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Андрей про Avira Free Android Security 3.5 для Android [08-09-2014]

Отличный антивирус для смартфона.
По детекту в рунете 1-е место(сейчас впереди всех +VB100).
Сделано в Германии. Проверено в России. Тестил через сайт вирустотал.
Далее, по надежности, идет Vipre(не понял как его обновлять), далее DrWeb и McAfee. Малоизвестные AV не проверял, да и есть ли смысл?
На сайте avira можно посмотреть награды, полученные от разных лабораторий.
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