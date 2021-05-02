Avira Free Android Security - бесплатный инструмент для защиты от вирусов, который также предлагает пользователю набор функций, позволяющих осуществлять удаленную блокировку устройства, определение местоположения потерянного или украденного телефона и блокировать нежелательные звонки и SMS-сообщения с любых номеров.

Чтобы начать пользоваться Avira Free Android Security пользователю необходимо установить на свое устройство саму программу, а затем зарегистрировать персональный аккаунт для удаленного управления и отслеживания мобильного устройства (имеется возможность управления до 5 устройств) и его состояния.

Присутствует как автоматическое сканирование устанавливаемых на устройство приложений, так и проверка по требованию.