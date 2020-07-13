Avira Free Antivirus предоставляется бесплатно для домашнего использования. Кроме этого, есть платные версии AntiVir для работы на серверах, а также профессиональная версия - с поддержкой автоматической проверки почты и возможностью использования в DOS.

Avira Free Antivirus - это антивирусная программа, которая может определять и удалять вирусы и трояны, в том числе и еще неизвестные макровирусы. Есть возможность постоянного мониторинга системы, поддерживается автоматическое обновление через Интернет и много ещё чего. Avira Antivirus знает и умеет бороться с более чем 150 тысячами вирусов, имеет возможность отслеживать вирусную активность, а вирусную базу программы можно пополнять через Интернет.