Avira Free Antivirus - это антивирусная программа, которая может определять и удалять вирусы и трояны, в том числе и еще неизвестные макровирусы. Есть возможность постоянного мониторинга системы, поддерживается автоматическое обновление через Интернет и много ещё чего. Avira Antivirus знает и умеет бороться с более чем 150 тысячами вирусов, имеет возможность отслеживать вирусную активность, а вирусную базу программы можно пополнять через Интернет.
Avira Free Antivirus предоставляется бесплатно для домашнего использования. Кроме этого, есть платные версии AntiVir для работы на серверах, а также профессиональная версия - с поддержкой автоматической проверки почты и возможностью использования в DOS.
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ
Отзывы о программе Avira Free Antivirus
ALB про Avira Free Antivirus 2019 15.0.45.1165 RU [03-03-2020]
Если железо ватное или руки из очка или всё вместе то Вам мимо пройти, если на железе навешано всякой хуиты то может освободить от неё, если железо слабое то может лавэ подбить и по бодрее купить,ну и последний момент, слышите умники, Вы бля хотите и защиту и скорость, дак антивир любой нагружает пк, ну а по поводу защиты, нет её на все 100, хотите быть уверены в своём защитнике то тупо скачайте комплекс вирусов и протесте и будет Вам счастье! Золотой середины тут нет 1 | 5 | Ответить
Полина про Avira Free Antivirus 2019 15.0.45.1165 RU [22-02-2020]
Этот антивирус напрочь убил мне ноутбук. После первой же перезагрузки началась какая-та хрень. Компьютер зависает намертво в начале включения. Даже удалить эту дрянь нет возможности. Семь лет система работа. Установила по совету друга. Одна паршивая прога, и все. Финита ля комедия. | 4 | Ответить
Владимир про Avira Free Antivirus 2019 15.0.45.1165 RU [15-01-2020]
Худшее решение для Windows 10. Установил на свою голову и теперь не могу избавиться от этого "антивируса". Плюс ко всему он не позволяет обновить систему, что иронично - Avira Antivirus не позволяет вашему компьютеру получать важные обновления безопасности, когда он должен его защищать. Еще более иронично то, что антивирус труднее удалить, чем настоящий вирус. 1 | 7 | Ответить
Александр про Avira Free Antivirus 2019 15.0.45.1165 RU [30-11-2019]
Раньше Авирой пользовался лет 5 потом перешел на МикроСекьрити.Установил месяц назад опять Авиру такое ГМО, стереть не могу .Придется папками выдирать(( Реклама,предложения,обновление,предложение кучи прог(( Не советую. 5 | 5 | Ответить
БоБиК-85 про Avira Free Antivirus 2019 15.0.44.139 RU [26-02-2019]
В общем решил написать, искал с народными рейтингами более 4х звезд антивирь- после очередной усталости от истеричной блондинки "360". Нашел, поставил, о чудо 360 мне начало нравится )))))
А теперь по пунктам
1) может и не грузит систему при определенной конфигурации, но у меня началась "Пошаговая стратегия"с мышкой как на старой злой висте, тормозит жутко
2)Я периодически вырубаю антивири, дабы высвободить ресурсы и проч.(тест новых программ). Ну невозможно здесь это сделать кроме как через службы.
3) Разрабы, по моему, топором интерфейс рубили!!!!!!
Резюме:
3 звезды, для тех людей кто давно занимается администрированием- программа крайне неудачный выбор
Но, в тоже время, при хорошем железе на борту и условии простого пользователя(ближе к "юзверю") "Главное что бы защищен!!!" да, это одно из идеальных решений.
Так что, не очень хотелось бы портить рейтинг, но все же надо быть честным, движок может и 5, функционал неплохой. НО общая оценка удовлетворительно-3. но, для простого пользователя 5. Так что смотрите сами, я же, со скрипящим сердцем продолжу на 360 мучатся, так же не против если подскажете хорошие антивири 11 | 3 | Ответить