GiliSoft USB Lock - инструмент для предотвращения утечки важных и конфиденциальных данных с компьютера различными носителями через USB-порты, оптические приводы и даже floppy-дисковод. Любой накопитель информации (USB-флешки, Android и iPhone телефоны, внешние накопители, CD / DVD-диски и др.) будет заблокирован и не сможет скопировать какие-либо файлы и данные с ПК. Это особенно полезно при общем доступе к компьютеру на работе или дома, когда Ваши сотрудники или дети могут скачать или удалить секретную информацию.
Кроме блокировки подключения внешних накопителей, GiliSoft USB Lock может также отключать и другие устройства (принтеры, модемы, порты и т.д.), блокировать доступ к выбранным web-сайтам и запуск определенные приложения. Вход в GiliSoft USB Lock осуществляется через пароль, поэтому просто снять установленные Вами ограничения не получится. Однако если кто-то это попытается сделать, то после 5 неверных попыток на Ваш e-mail придет соответствующее уведомление.
В целом же, GiliSoft USB Lock достаточно мощная многофункциональная утилита, которая сможет обеспечить приемлемый уровень Вашей конфиденциальной безопасности и сохранности важной информации.