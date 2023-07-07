FoneLab iOS Unlocker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $47.96
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.58 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FoneLab Studios
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,9 Мб
FoneLab iOS Unlocker - надежное приложение, специально разработанное для устройств iOS, которое поможет вам разблокировать iPhone и iPad, работающие на iOS 16 и более ранних версиях. С его помощью вы сможете легко справиться с забытым паролем устройства, а также удалить Apple ID, Screen Time, Mobile Device Management (MDM) и пароль резервной копии iTunes.
Главное преимущество FoneLab iOS Unlocker заключается в его удобном графическом интерфейсе с подробными пояснениями по каждой функции. Главное окно программы имеет форму iPhone, на котором отображаются все доступные опции, представленные на разноцветных плитках. Меню приложения позволяет быстро получить доступ к общим настройкам и опциям.
При использовании FoneLab iOS Unlocker для разблокировки устройства, будь то цифровой или буквенно-цифровой пароль, сенсорный или идентификатор с распознаванием лица, вам предложат подтвердить категорию, тип и модель устройства, а версия iOS будет определена автоматически. При необходимости приложение загрузит соответствующую прошивку или вы сможете выбрать локальный файл прошивки.
FoneLab iOS Unlocker также предлагает функцию удаления Apple ID, что также может быть полезно в случае забытого пароля. Однако обратите внимание, что удаление Apple ID приведет к стиранию всех данных на устройстве, поэтому перед этим рекомендуется создать резервную копию.
Приложение также может помочь восстановить пароль ограничений без потери данных и удалить Screen Time, а также удалить ограничения, связанные с Mobile Device Management (MDM).
FoneLab iOS Unlocker предлагает больше возможностей для управления вашим iOS-устройством, позволяя обойти ограничения Screen Time и удалить MDM, чтобы получить полный доступ ко всем функциям устройства. Оно особенно полезно, если вы забыли Apple ID или пароль, однако помните, что в некоторых случаях может потребоваться удаление данных на устройстве.
В целом, FoneLab iOS Unlocker - это надежное и удобное приложение, которое поможет вам разблокировать и управлять вашим устройством iOS, предоставляя широкий спектр функций.
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