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Webroot System Analyzer для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0.38.39 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 435 | Статистика
Размер:11.38 Мб
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Webroot System Analyzer - небольшая бесплатная утилита для быстрой и точной диагностики системы. Позволяет выявить проблемы и предоставляет полный отчет об оборудовании, операционной системе и установленных приложениях на ПК. Приложение помогает сэкономить время и быстро выявить причину необычного поведения системы. Не требует установки.

Возможности Webroot System Analyzer:

  • Проверяет наличие установленных антивирусных программ в системе.
  • Поверяет состояние анти-фишинг фильтра в Internet Explorer (включен или выключен).
  • Проверяет наличие активного вредоносного ПО в критических областях системы.
  • Поверяет состояние сетевой защиты системы - наличие активного фаервола.
  • Проверяет наличие последних обновлений ОС Windows.
  • Поверяет состояние автоматического обновления ОС Windows (включено или выключено).
  • Поверяет количество временных файлов в системе.
  • Поверяет возможность системы загружаться без сбоев.
  • Поверяет правильность работы всех подключенных устройств.
  • Поверяет соответствие оборудования техническим требованиям ОС и запущенных программ.
  • Проверяет наличие свободного дискового пространства для нормальной работы системы.
  • Поверяет степень фрагментации файлов на локальных жестких дисках.
  • Поверяет тип используемого процессора.
  • Поверяет разрешение и глубина цветов экрана.
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Отзывы о программе Webroot System Analyzer

Дмитрий про Webroot System Analyzer 9.0.36.40 [14-12-2024]

На удивление великолепная программа
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(ерж про Webroot System Analyzer 9.0.36.40 [26-06-2024]

Использую несколько лет. Что привлекает? Лёгкость, занимает мало места, проверка файлов и папок из контекстного меню. Проверка компьютера по расписанию и автоматически в назначенное время, он-лайн защита, карантин, защита приложений и многое другое, множество настроек, не нагружает сильно систему, обновляется только сама программа. В гугл магазине имеется расширение от данного разработчика, которое показывает фишинговые сайты в Интернете. Использую версию Webroot SecureAnywhere v9.0.27.49, так как новее версии уже трудно удалить с компа если вдруг возникнет такая потребность. Эта программа своего рода компромисс между желанием пользователя работать без антивируса вообще или иметь хоть какую-то защиту в текущем моменте.
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