Отзывы о программе Webroot System Analyzer

(ерж

Использую несколько лет. Что привлекает? Лёгкость, занимает мало места, проверка файлов и папок из контекстного меню. Проверка компьютера по расписанию и автоматически в назначенное время, он-лайн защита, карантин, защита приложений и многое другое, множество настроек, не нагружает сильно систему, обновляется только сама программа. В гугл магазине имеется расширение от данного разработчика, которое показывает фишинговые сайты в Интернете. Использую версию Webroot SecureAnywhere v9.0.27.49, так как новее версии уже трудно удалить с компа если вдруг возникнет такая потребность. Эта программа своего рода компромисс между желанием пользователя работать без антивируса вообще или иметь хоть какую-то защиту в текущем моменте.

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