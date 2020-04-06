Resistor - калькулятор цветовой маркировки резисторов, который поможет расшифровать по цветным кольцам на резисторе его номинал и допустимое отклонение сопротивления от его номинального значения. Цветную маркировку на резисторах следует читать слева направо. Как правило, первое кольцо расположено ближе к одному из выводов или шире чем остальные.

С помощью данной программы вы можете расшифровать маркировку резисторов с четырьмя, пятью или шестью цветными кольцами.

Программа так же помогает расшифровать кодировку номиналов SMD резисторов в стандартах EIA-96, E24, E48.