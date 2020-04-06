Resistor для Windows

Resistor 2.1.0.2

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Описание Resistor 2.1.0.2Описание   Скачать Resistor 2.1.0.2СКАЧАТЬ (978 Кб) Скриншоты Resistor 2.1.0.2Скриншоты (1)   Статистика Resistor 2.1.0.2Статистика   Отзывы о Resistor 2.1.0.2Отзывы (0)  
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Resistor - калькулятор цветовой маркировки резисторов, который поможет расшифровать по цветным кольцам на резисторе его номинал и допустимое отклонение сопротивления от его номинального значения. Цветную маркировку на резисторах следует читать слева направо. Как правило, первое кольцо расположено ближе к одному из выводов или шире чем остальные.

С помощью данной программы вы можете расшифровать маркировку резисторов с четырьмя, пятью или шестью цветными кольцами.

Программа так же помогает расшифровать кодировку номиналов SMD резисторов в стандартах EIA-96, E24, E48.

Resistor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектроника, радио
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Отзывы о программе Resistor

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