Daminion для Windows

Daminion 6.2

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Описание Daminion 6.2Описание   Скачать Daminion 6.2СКАЧАТЬ (77,88 Мб) Скриншоты Daminion 6.2Скриншоты (7)   Статистика Daminion 6.2Статистика   Отзывы о Daminion 6.2Отзывы (3)  
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3.86 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.86 из 5
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Daminion - профессиональная программа для каталогизации фото, видео, векторных форматов, PDF, InDD, AI, DWG и других форматов. Заточена исключительно под задачу каталогизации: все файлы описываются тегами, можно несколькими кликами найти любой файл. Имеет простой понятный интерфейс со всеми основными функциями управления из главного окна.

Особенности:

  • Поддерживаются огромные коллекции - до 500 тыс файлов.
  • Автоматическая синхронизация тегов в метаданные файлов (XMP/MWG), т.е. описания изображений сохранятся в случае проблем с файлом каталога (SQLite)
  • Может записывать в Camera RAW форматы, например CR2, NEF, ARW, MWG, DNG.
  • Возможность создания нескольких сетевых каталогов.
  • Экспорт в популярные форматы.
Daminion
Daminion
Daminion
Daminion
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 968
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы
ТОП-сегодня раздела "Каталогизаторы"
 

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Отзывы о программе Daminion

Анна про Daminion 4.1 [19-08-2019]

Дякую, зручна програма. Працює, все ок.
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Glinn про Daminion 3.7.0.1187 [19-03-2015]

Можно со скидкой:
http://daminion.net/special-offers/1777
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Олег про Daminion 3.4 [12-03-2015]

Программа интересная , но в бесплатной версии только 15 000 файлов. За анлимитед 99 баксов
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