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Soft4Boost Slideshow Studio для Windows

Soft4Boost Slideshow Studio 4.9.1.955

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Описание Soft4Boost Slideshow Studio 4.9.1.955Описание   Скачать Soft4Boost Slideshow Studio 4.9.1.955СКАЧАТЬ (60,89 Мб) Скриншоты Soft4Boost Slideshow Studio 4.9.1.955Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Slideshow Studio 4.9.1.955Статистика   Отзывы о Soft4Boost Slideshow Studio 4.9.1.955Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Soft4Boost Slideshow Studio - очень простая, но эффективная программа для создания качественного слайд-шоу. Это приложение от других отличает хорошо продуманный и удобный интерфейс, не требующий сложных операций от пользователя. Выберите нужные фотографии, просто перетащив их в Ваш проект, добавьте переходы между фотоснимками, фоновую музыку, рамку с потрясающими эффектами для каждого кадра и DVD-меню.

Приложение позволяет устанавливать продолжительность показа каждой фотографии по Вашему усмотрению, изменять яркость, контраст и гамму, добавлять текст. Когда работа над слайд-шоу закончена, сразу же из меню программы Вы можете записать проект на CD/DVD/BluRay-диск.

Soft4Boost Slideshow Studio
Soft4Boost Slideshow Studio
Soft4Boost Slideshow Studio
Soft4Boost Slideshow Studio
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 571
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе Soft4Boost Slideshow Studio

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