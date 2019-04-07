Soft4Boost Split Movie - простой редактор видеофайлов, который отличается отсутствием сложного и утомительного перекодирования видеоданных. Эта программа обладает базовыми функциями, чтобы откорректировать Ваши видеоролики, а именно:
можно разделять файл на части, выделяя нужные фрагменты,
объединять несколько видеоклипов с использованием разнообразных переходов между ними,
поддерживается функция предварительного просмотра видео,
встроено автоматическое определение устройства захвата видео на компьютере с возможностью записи,
обрезка видео при опции автоматического обнаружения сцен,
есть возможность добавлять главы и меню для DVD-проигрывателя.
Кроме того, в Soft4Boost Split Movie Вы можете делать скриншот экрана буквально в один клик мышки, сохраняя его в нужный Вам формат - jpeg, tif, png, bmp и др.
Что еще стоит отметить, так это достаточно широкие возможности визуального оформления программы. В настройках уже содержится более 10 разнообразных оболочек, где каждый найдет ту, которая ему по душе: Android, iPhone, iTunes, Ubuntu, Metal, MS Office 2010 и др.
Все это реализовано в дружественном и интуитивно понятном интерфейсе, что позволит Вам без труда выполнить все требуемые операции.
Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и
Отзывы о программе Soft4Boost Split Movie
OpiumForNone про Soft4Boost Split Movie 3.4.7.291 [27-03-2016]
Скачал, установил, заценил. Всё понравилось. Сохранение отредактированного видео действительно не вызывает головной боли - в настройках сохранения нужно выбрать только формат - и вуаля. Но, конечно же, меня ждал облом (куда без него). Дело в том, что разбивать видео на куски там можно только по так называемым "ключевым" кадрам, интервал между которыми составляет 0.48 сек. (для меня это очень много). Хотя кнопки "Предыдущий кадр" и "Следующий кадр" там имеются, только непонятно для чего. Вот такой подвох есть в этом редакторе. | | Ответить
Анатолий про Soft4Boost Split Movie 2.1.3.135 [30-01-2015]
Вырезать кусок видео удалось без проблем. Но программа не бесплатная. Требует регистрации за деньги. | | Ответить