Candy Crush Saga для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.201.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 883 | Статистика
Размер:73 Мб
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Candy Crush Saga - увлекательная головоломка для Android, которая придется по душе всем сладкоежкам, предлагающая совершить игроку захватывающее путешествие в Конфетном королевстве, продвигаясь по уровням дальше и дальше, попутно поедая монпасье, мармеладки, конфеты и прочие вкусняшки и сладости.

Пройдя множество уровней можно открыть доступ к Миру грёз и сбежать от реальности с филином Одусом. Сам геймплей Candy Crush Saga представляет из себя составление на игровом поле комбинаций одинаковых монпасье - не менее 3 в ряд по горизонтали или по вертикали, после чего они исчезают а их место занимают новые сладости. Чем больше леденцов сможете собрать в комбинации, тем больше очков заработаете. А еще есть супер-конфета, которая поможет убрать сразу целый ряд. Думайте, комбинируйте и получайте звезды за прохождение уровней.

На этапах Вас ждут вспомогательные ускорители, можно получать разнообразные подарки, библиотека уровней постоянно растет и обновляется - все для того, чтобы игра была более увлекательной и интересной.

В Candy Crush Saga стоит отметить также очень красивую и качественную графику, множество спецэффектов и отличное звуковое сопровождение.

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