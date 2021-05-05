Candy Crush Saga - увлекательная головоломка для Android, которая придется по душе всем сладкоежкам, предлагающая совершить игроку захватывающее путешествие в Конфетном королевстве, продвигаясь по уровням дальше и дальше, попутно поедая монпасье, мармеладки, конфеты и прочие вкусняшки и сладости.

Пройдя множество уровней можно открыть доступ к Миру грёз и сбежать от реальности с филином Одусом. Сам геймплей Candy Crush Saga представляет из себя составление на игровом поле комбинаций одинаковых монпасье - не менее 3 в ряд по горизонтали или по вертикали, после чего они исчезают а их место занимают новые сладости. Чем больше леденцов сможете собрать в комбинации, тем больше очков заработаете. А еще есть супер-конфета, которая поможет убрать сразу целый ряд. Думайте, комбинируйте и получайте звезды за прохождение уровней.

На этапах Вас ждут вспомогательные ускорители, можно получать разнообразные подарки, библиотека уровней постоянно растет и обновляется - все для того, чтобы игра была более увлекательной и интересной.

В Candy Crush Saga стоит отметить также очень красивую и качественную графику, множество спецэффектов и отличное звуковое сопровождение.