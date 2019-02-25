Glary Tracks Eraser для Windows

Glary Tracks Eraser 5.0.1.138

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Glary Tracks Eraser 5.0.1.138Описание   Скачать Glary Tracks Eraser 5.0.1.138СКАЧАТЬ (6,21 Мб) Скриншоты Glary Tracks Eraser 5.0.1.138Скриншоты (5)   Статистика Glary Tracks Eraser 5.0.1.138Статистика   Отзывы о Glary Tracks Eraser 5.0.1.138Отзывы (0)  
Оцените программу!
3.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.83 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Glary Tracks Eraser - простой инструмент для обеспечения защиты конфиденциальности действий пользователя на компьютере. С этой программой Вы быстро удалите из всех основных браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer) историю посещенных страниц интернета, куки, кэш, сохраненные данные форм и историю загрузок.

Кроме того, программа поможет навести порядок и в самой системе ПК: почистите недавно используемые документы Windows, меню "Пуск"-"Выполнить" и "Найти", буфер обмена, временные файлы, корзину, сетевое окружение. Также эта программа хорошо справляется с оптимизацией информации и для некоторых приложений - Windows Media Player, Flash Player, Microsoft Office, Paint, RegEdit и др.

Приложение обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом с минимумом настроек. Закройте все приложения и программы, отметьте флажком интересующие Вас пункты очистки следов и запустите сканирование. Через несколько секунд перед Вами будет отчет о проблемах приватной безопасности. По умолчанию весь список следов выделен к удалению, однако Вы сами вправе решить стоит ли избавляться от конкретного элемента. Кстати, для этого можно воспользоваться опцией "белого" списка - добавьте в исключения те позиции, которые Вам еще будут нужны.

В общем, достаточно интересный инструмент, который особенно полезен при общем доступе к компьютеру посторонних лиц (например, на работе). Преимущество Glary Tracks Eraser еще и в том, что обеспечена не только защита конфиденциальной безопасности пользователя, но и освобождается дополнительное место и память на ПК после удаления неиспользуемых данных.

Скриншоты Glary Tracks Eraser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 516
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Очистка диска
ТОП-сегодня раздела "Защита данных"
 

X-Proxy 6.2.0.3

X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации

Anvide Seal Folder 5.30

Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок

XSpider 7.8

XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях

VeraCrypt 1.23

VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию

Active Password Changer 9.0.1

Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует

Folder Lock 7.7.8

Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и

скачать Adguard

Отзывы о программе Glary Tracks Eraser

Admin

Отзывов о программе Glary Tracks Eraser 5.0.1.138 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 